Тимошенко предложила выход из социально-демографического кризиса

Численность населения Украины сокращается с угрожающей скоростью. Социологи уже не первый год бьют тревогу, предсказывая, что при сегодняшних темпах потери населения Украины ожидает настоящая демографическая катастрофа.

Следует отметить, единственным политиком, который полноценно озвучил в своей программе проблему потери населения и предложил пути выхода из демографического ловушки, стала Юлия Тимошенко. В представленном политиком стратегическом документе «Новый экономический курс», который насчитывает 400 страниц, подробно исследовали причины и последствия демографического кризиса в Украине.

Системность проблемы

«Депопуляция, массовый миграционный отток населения, старение нации, рост смертности и снижение рождаемости украинцев — это стратегические проблемы государства, которым не уделяют должного внимания. Если срочно не преодолеть эти тенденции, они будут определять крайне негативный демографический среднесрочный прогноз для Украины. Государство подошло к критической черте рисков для самосохранения нации, воспроизводства человеческого и интеллектуального капитала. Такая демографическая ситуация является острой проблемой уровня национальной безопасности», — говорится в программе «Нового экономического курса Украины.

По словам авторов документа, все эти пагубные демографические процессы приводят к тому, что из года в год доля трудоспособного населения в Украине сокращается. Следовательно если страна и дальше будет двигаться такими темпами, очень скоро содержать армию пенсионеров будет фактически некому. Кроме того, потеря населения будет сокрушительные последствия не только в социальном измерении, но и в экономическом, так человеческий капитал является неотъемлемой частью ВВП любого государства.

Кто будет содержать пенсионеров?

«В Украине существует острая проблема высокой смертности населения, неблагоприятные тенденции в здравоохранении, низкие ожидания продолжительности жизни. По демографической оценке 2017 года, коэффициент смертности составил 15,59; в глобальном рейтинге по уровню смертности населения Украина занимает третье место в мире» , — пишут в «Новом экономическом курсе».

Зато Украина не перестает стремительно терять население в процессах, которые приобретают катастрофический размах. Только по официальным данным, трудовое население нашего государства сократилось почти на 6 млн человек с 1992 года по 2018. И именно на плечах людей трудоспособного возраста сегодня лежит социальная нагрузка всего государства.

«Если отнять оценочную количество трудовых мигрантов из Украины (2,7 млн человек) и учитывая официальный уровень безработицы среди трудоспособного населения 10% (2,9 млн человек по методологии МОТ), то активное трудовое население Украины фактически составляет ориентировочно 23 млн человек. В результате наблюдается высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население. С 2001 по 2013 гг. трудоспособное население в возрасте 15 — 64 лет ежегодно сокращалось в среднем на 142 тыс. человек, в период 2015-2017 гг. сокращение в среднем составил 305 тыс. человек . При сохранении тенденций 2015-2017 годов, прогнозная численность трудоспособного населения составит в 2030 году всего 25 млн человек», — говорится в программе.

Есть ли выход?

В то же время, в программе «Нового экономического курса» подчеркивается, что демографический кризис в Украине является следствием провальной социальной и экономической политики, для преодоления чего необходим ускоренный экономический рост, построение инновационной экономики и кардинальное повышение уровня жизни граждан.

«Демографический кризис спровоцирован ошибочной экономической и финансовой политикой, в частности, неэффективной политикой по наименее защищенных слоев населения. По данным Индекса глобальной продовольственной безопасности (GFSI), Украина в течение 2013-2017 годов снизила позицию из 47 на 63-ю среди 113 стран, уступив не только всем странам Европы, но и тем странам, куда Украина активно экспортирует продовольствие, в частности Египту, Тунису, Марокко «, — пишут в программе.

Кроме того, согласно программе «Нового экономического курса» единственным выходом из демографического ловушки должно стать полное переосмысление роли человека в Украине и всестороннее повышение стандартов жизни.

«Недопустимо высока доля в потребительской корзине расходов населения на питание, что свидетельствует о доминировании модели «выживания» вместо ее активного развития. Так, в 2017 году эта доля составляла 51,4% общих совокупных расходов, в 3-5 раз превышает аналогичные показатели стран ЕС. При этом домохозяйства с низким уровнем доходов тратили на питание 63% совокупных расходов при предельном национальном критерии, установленном для этого показателя на уровне 60%. Обеспечение доступности сбалансированного питания для населения Украины, прежде всего для его беднейших слоев, должно стать приоритетом государственной политики на ближайшие 15 лет. Чрезвычайно важным для Украины является обеспечение доступности качественной и эффективной медицинской помощи широкой общественности населения. К сожалению, общее снижение уровня жизни и рост масштабов бедности привели к ухудшению доступности медицинской помощи», — резюмируют в документе.





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