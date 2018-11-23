Тимошенко пожаловалась, что ее унизили отвратительным способом — назвали бабусей

Партия ВО «Батькивщина» пожаловалась на билборды с ее лидером Юлией Тимошенко, которые назвала «оскорбительными»

Заявление «Батькивщины» было опубликовано в Facebook, информирует «ДС».

В «унижениях» Тимошенко обвинили президента Петра Порошенко и народного депутата БПП Сергея Березенко.

«Нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды — дискредитации главного оппонента. Причем делает он это совершенно унизительным и отвратительным способом. «Батькивщине» достоверно известно, что лживые и оскорбительные билборды, которыми власть «украсила» Киев и пригород, развесили по личному указанию президента Порошенко. Исполнителем этой грязной провокации один из ближайших его соратников, одиозный депутат от БПП Сергей Березники, которому и принадлежат рекламные площади», — заявили в «Батькивщине».

Возмущение «Батькивщины» вызвали билборды, размещенные в Киеве, на которых изображена Юлия Тимошенко с надписью «2019 Последний шанс для бабуси».

«Батькивщина» призывает правоохранительные органы установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому дерзкому преступлению, а местные власти — «очистить» украинские улицы от нечистоплотности действующего гаранта», — говорится в заявлении партии.

Как известно, Юлия Тимошенко действительно является бабушкой. 27 июня 2016 у ее дочери Евгении родился ребенок. Внучку Юлии Тимошенко назвали Ева, 21 сентября ее покрестили в Киеве во Владимирском соборе и дали имя Мария.

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