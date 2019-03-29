Тимошенко платила за услуги лоббистов США через оффшоры,– исследование Новости Власть Весь мир на Depo.ua. Новости Власть на Depo.ua — Depo.ua

Фото: УНИАН

Об этом говорится в исследовании Center for Responsive Politics, сообщает Depo.ua.

На основании американского закона о регистрации иностранных агентов – FARA, стало известно, что Тимошенко – конечный «бенефициар операции по предоставлению иностранного влияния, что финансируется через сеть подставных компаний и оффшорных счетов».

Исследовательница Анна Массолия, которая подготовила материал, отметила, что разоблачение тайных операций против Тимошенко не помешали появлению других иностранных воздействий и лоббистских кампаний, которые защищают ее интересы.

«Используя сложную сеть компаний с ограниченной ответственностью, оффшорных счетов, подставных корпораций и других секретных структур, иностранные агенты, которые утверждают, что действуют от имени Тимошенко, потратили свыше 2,3 млн долл. на операции влияния в Соединенных Штатах, даже не раскрывая, кто их финансирует», — говорится в исследовании CRP.

В частности, вашингтонская компания Wiley Rein подала в Минюст документы, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко является конечным бенефициаром по оплате услуг «таинственной» фирмы Авейру LP.

Фирма якобы лоббировала интересы мужа Тимошенко Александра.

Вместе с тем, в документах Wiley Rein говорится о том, что на самом деле работа Авейру LP была направлена на продвижение интересов Юлии Тимошенко и ее политической партии «Батькивщина».

Новые данные FARA указывают на то, что Уайли Рейн работал на мужа Тимошенко и занимался лоббистской деятельностью за рубежом, такой, как встреча с членами Конгресса.

Утверждается, что Рейн признался в работе в качестве иностранного агента на Александра Тимошенко с 2011 до 2014 года, пока экс-премьера не освободили из тюрьмы в Украине.

В последующие годы Рейн не сообщал о лоббировании Тимошенко.

Однако, как утверждают в исследовании, новые таинственные клиенты Рейна вызывают подозрения. В CRP считают, что эти клиенты могли стать прикрытием для Тимошенко.

Кроме того, фирма раскрыла, что ее услуги оплачивают через разные компании с ограниченной ответственностью и оффшорные компании с еще более сомнительными связями.

Также лоббистская фирма бывшего конгрессмена Боба Ливингстона — Livingston Group, подписала в 2018 году контракт с Innovative Technology and Business Consulting, LLC. До этого компания расторгла соглашение с Avenue Strategies и Two Paths LLC, которые связывают с Тимошенко.

Фирма Ливингстона начала лоббировать интересы Тимошенко и организовывать для нее встречи, хотя в документах о политике речь не шла.

Сама Тимошенко связь с лоббистскими организациями отрицает.

Напомним, в 2012 году американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom» составила отчет в пользу осужденного за государственную измену экс-президента Украина Виктора Януковича. В частности, юристы Skadden составили отчет относительно дела против экс-премьера Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.

Ранее сообщалось, что американская фирма «Two Paths LLС» в феврале 2018 года наняла пиар-компанию «Avenue Global Strategies LLC» представлять интересы Юлии Тимошенко. Речь шла о выплате 390 тыс долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа.

Фамилия Тимошенко, как лица, которому оказывают лоббистские услуги, непосредственно упоминается в официальной отчетности, пиар-компании, представленной в Департамент юстиции США.

Ранее Тимошенко отказалась отвечать на вопрос журналиста «Схемы» о происхождении десятков тысяч долларов на оплату услуг американских лоббистов.

Кроме того, сведения Департамента юстиции США подтверждают, что американская компания Innovative Technology and Business Consulting наняла американских лоббистов The Livingstone Group LLC для организации в 2018 году встреч Тимошенко с американскими политиками в Вашингтоне. Стоимость этих услуг составляет 50 тысяч долларов в месяц в период с июня 2018 по июнь 2019 года. Общая сумма контракта — 600 тысяч долларов.

Эта компания также заказала услуги американской журналистки Наоми Decter Munson. Журналистка за 15 тысяч долларов в месяц с августа 2018 года по август 2019 года с целью обеспечить медиа-поддержку Тимошенко в США.

В то же время у Тимошенко в прошлом году заявляли, что она отказалась от сотрудничества с американскими лоббистами.





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