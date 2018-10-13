Тимошенко озвучила рецепт восстановления экономики Украины

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко уверена, что для восстановления экономики и установления мира в стране нужна смена власти.

Как передает пресс-служба партии, об этом Тимошенко заявила во время встречи с жителями города Каменского. По мнению политика, установить справедливость в стране можно только путем решительных действий: изменением системы власти путем принятия новой Конституции на референдуме и внедрением нового экономического курса.

Тимошенко уверена, что «новая Конституция — это начало наведения порядка в Украине». По ее словам, «все страны, которые выходили из кризиса, начинали с правильной власти: подконтрольной, ответственной и профессиональной. Мы получим совсем другую систему, которая будет действовать в стране. НЕ клановую, а не олигархическую, а такую, которая есть в европейских странах».

«Новый экономический курс — это в корне новая налоговая система. Надо вдвое сокращать налоги и выводить экономику из тени. Изменения требует и пенсионная система, ибо повышение возраста выхода на пенсию и уменьшения коэффициента начисления, замораживание пенсий реформами ни были. Надо восстановить справедливость», — рассказала кандидат в президенты.

Тимошенко добавила, что в реформировании нуждаются все сферы экономики от денежно-финансовой к производству, а без доступных кредитов под низкие проценты не восстановить средний класс.





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