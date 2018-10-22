Тимошенко объяснила, кому выгодно повышение тарифов на газ

Лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко заявила, что сделает все для того, чтобы добиться принятия моратория на повышение тарифов на газ, тепло и электроэнергию и не довести людей до предела бедности.

Об этом политик сказала на пресс-конференции в Хмельницком. По ее словам, сейчас «Батьківщина» обратилась к депутатам всех уровней, начиная от районных, городских советов, депутатов ОТГ с призывом немедленно объявить внеочередные сессии и обратиться к властям с просьбой отменить решения о повышении тарифов.

В частности, обращение было направлено и в городской и областной советы Хмельницкого.

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«Люди в отчаянии. Поэтому все, кто избран людьми, должны помочь остановить этот опасный шаг», — сказала председатель партии.

Тимошенко уверена, что сегодняшнее повышение тарифов — в интересах мафии.

«За последние 6 месяцев до первого тура президентских выборов они планируют еще заработать на людях. Они разобрали между собой газовые месторождения, которые принадлежат украинцам, они пытаются, выставляя непосильные тарифы и прикрываясь МВФ, за эти 6 месяцев положить еще несколько миллиардов на свои оффшорные счета. Это их «дембельский» аккорд», — заявила она.

Лидер партии также подчеркнула, что объяснение власти о причинах повышения цен на газ являются лживыми и не имеют ничего общего с предупреждением о дефолте.

«Дефолт Украине не грозит. Это пропагандистская технология, которую людям навязывают», — заявила Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будет покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.





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