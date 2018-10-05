Тимошенко, Медведев, Клинтон и другие танцующие политики, которым ничего не мешает [видео]



Хиллори Клинтон станцевала с южноафриканской певицей в 2012 году. Фото: YouTube





3 октября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала на съезде своей партии. «КП в Украине» вспоминает других политиков, которые любят потанцевать.



Dancing Queen Тереза Мэй



3 октября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на съезде своей партии решила немного потанцевать. Глава правительства выходила на сцену, и в это время как раз включили песню Dancing Queen группы ABBA. Удержаться было сложно и политик решила сымпровизировать. Получилось очень похоже на движения робота, хотя, возможно, так и было задумано.







Савченко зажгла под Сердючку



В октябре 2017 года народный депутат Надежда Савченко станцевала на 50-летии журналиста Дмитрия Гордона в киевской гостинице «Премьер Палац». Парламентарий пустилась в пляс под песню «Дольче Габбана» Верки Сердючки, которая выступала на юбилее Гордона.



Андрея Данилко зажигательные танцы Савченко не удивили, ведь в интервью она однажды рассказывала, что в детстве копировала образ Верки Сердючки — в конце 90-х по украинской проводнице из «СВ-шоу» все сходили с ума.







Тимошенко закружил в танце Басков



В 2009 году премьер-министр Юлия Тимощенко пришла на концерт «Рождественские встречи с Аллой Пугачевой», которые проходили в столичном Дворце спорта. Николай Басков, исполняя свой хит «Женщина в платье белом», спустился в зал с букетом красных роз в форме сердца и пригласил Юлию Владимировну на танец. И совершенно случайно (или нет), леди Ю пришла на концерт в белом платье.







Ляшко попробовал себя в брейк-дансе



Жители Киева знают, что возле станции метро «Крещатик» по выходным выступают танцоры брейка, собирая вокруг себя толпу народа. В августе 2016 года мимо них проходил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, который решил показать свое мастерство. Брейк-данс у депутата получился, мягко говоря, своеобразный.







Янукович не смог усидеть, кода пел Киркоров



Свой 60-летний юбилей в 2010 году экс-президент Виктор Янукович отметил в Крыму. А главным гостем шоу-программы тогда стал Филипп Киркоров. Янукович закружил в танце Людмилу Кучму и заместителя главы своей администрации Ирину Акимову.











Кличко придумал танец под песню Бритни Спирс



Кличко во время подготовки к «Евровидению-2017» в Украине станцевал с волонтерами конкурса под песню Scream & Shout Бритни Спирс и рэпера Will.i.am. Запись опубликовала в сети пресс-секретарь столичного мэра.



Кличко подготовился заранее и выучил вместе с волонтерами несколько незамысловатых хореографических движений. Правда танец получился не очень синхронным — столичный мэр явно не успевал за молодежью. Помнится, еще во времена боксерской карьеры Виталия Владиировича ругали за медленную реакцию.







«American Boy» Дмитрий Медведев



В 2011 году на YouTube появился ролик с танцующим президентом России Дмитрием Медведевым. Он не просто приехал на встречу однокурсников, но и повеселился вместе со всеми. Зажигал тогда Медведев под песню группы «Комбинация» American Boy. Сегодня за такое ему наверняка бы пришлось оправдываться, учитывая российско-американские отношения. А семь лет назад танцы Медведева всех повеселили и стали вирусными.



Тогда одна пользовательница Твиттера написала, что Медведев танцует, как ее папа, на что президент ответил: «По возрасту, похоже, так и есть)). Зажигаем год назад на встрече с курсом. Танцы/музыка — еще те, соответствующие прошлому)».



В компании с Медведевым танцевал тогда резидент шоу Comedy Club Гарик Мартиросян, которого пригласили быть ведущим этого корпоратива. В 2018 году в интервью журналисту Юрию Дудю он рассказывал, что танец с Медведевым выложили на YouTube спустя полтора года после события.



— Это была милая вечеринка. Очень теплое мероприятие. Дмитрий Анатольевич — выпускник юридического факультета Лениградского государственного университета, — вспоминал Мартиросян. — Он и его однокурсники собрались на вечер выпускников. Нас пригласили туда в качестве ведущих. Там были еще Глызин, Алена Апина, Гарик Харламов, Саша Рева, Миша Галустян.



Мартиросян признался, что вел тот вечер выпускников бесплатно, поскольку Медведев большой поклонник Comedy Club.







Клинтон поддалась африканским мотивам



В 2012 году Хиллари Клинтон, будучи Госсекретарем США, станцевала во время ужина в рамках визита в Южную Африку. Сначала политик двигалась скромно, но вскоре танец приобрел эротический оттенок, когда африканская певица начала тереться бедрами о госсекретаря.







Назарбаев станцевал с «Мисс Казахстан-2015»



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новогодний столичный бал, на котором его пригласила на танец «Мисс Казахстан-2015″ Алия Мергембаева. И хотя вальс президент Казахстана танцевать не умеет, отказать самой красивой девушке страны он не смог. Не исключено, что вся эта задумка с танцем была заранее спланирована пресс-службой Назарбаева, ведь именно она обнародовала соответствующий ролик.







Неуклюжее танго Барака Обамы



В марте 2014 года президент США Барак Обама прибыл с официальным визитом в Аргентину. Во время торжественного ужина в культурном центре Буэнос-Айреса Обаму пригласила на танец аргентинская прима Мора Годой. Танцевал президент США, мягко говоря, неуклюже, поэтому вместо страстного танго получилось смешным.



Спустя несколько минут к танцующему Обаме присоединилась и его супруга Мишель в паре с профессиональным танцором.







Ельцин взял избирателей танцев



В 1996 году, за неделю до первого тура голосования Борис Ельцин пришел на концерт в свою поддержку, где станцевал под песню «Ялта» Евгения Осина. В прессе тогда судачили, что на сцене у Ельцина случился микроинфаркт. Президентские выборы он тогда выиграл.

















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