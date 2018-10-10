Тимошенко: инновационный тип экономики и объединение креативного класса — залог успеха Украины

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко заявила, что сейчас Украина движется неверным путем

Инновационный тип экономики и ставка на креативный класс — это путь к экономическому успеху Украины. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба партии.

В частности, Тимошенко заявила, что сейчас Украина движется неверным путем. По ее словам, 144 реформы, о которых отчитывается власть, и провозглашенные президентом Петром Порошенко большие стратегии «доказали свою полную неэффективность». По ее словам, по легкости ведения бизнеса Украина находится на 76-м месте, по уровню бедности согласно оценкам Bloоmberg Украина занимает десятое место в мире и является лидером по коррупции по оценкам компании «Эрнст энд Янг».

«Красные дорожки — это не для нашего бизнеса сегодня в Украине», — констатировала Тимошенко, рассказывая о «недоступности кредитов, разрушении банковской системы, непосильных налогах, отсутствии инвестиций и искусственной инфляции».

Тимошенко убеждена, что внедрение Нового курса, целью которого является переход от сырьевой к инновационной модели развития экономики, существенно улучшит жизнь людей.

«Сырьевая экономика никогда не даст таких взрывных возможностей для увеличения объемов ВВП и экономического подъема, как это может дать инновационная модель развития. Или мы переходим на инновационный тип экономики, или мы никогда не сможем быть в одном круге с сильными странами», — сказала Тимошенко.

По ее словам, сейчас Украина нуждается в новой монетарной политике, правильной дерегуляции и балансе между рынком и государственным регулированием.

«Если правильно управляется страна и принимаются правильные решения, то для Украины достаточно три года, чтобы получить результат и увидеть серьезные подвижки», — считает Тимошенко.

Как пример она привела послевоенную Германию, которая смогла отстроиться из руин после второй мировой войны за 5 лет.

Тимошенко уверена, что «нужно сделать в Украине рай для людей, которые готовы своим креативом работать на Украину», ведь именно креативный класс является залогом интенсивного развития экономики.

«Один человек с высоким уровнем интеллекта для стран с инновационным путем развития может создать условия для увеличения объемов ВВП», — сказала она.

Поэтому задача власти, по ее словам, заключается в создании нормальных условий для ведения бизнеса, а креативный класс сделает все остальное для успеха страны.

«Надо сделать максимально все для того, чтобы объединить креативный класс вокруг того пути, который является адекватным для решения проблем», — сказала она.

Как отмечается, предприниматели поддержали предложение Тимошенко объединить усилия для доработки Нового экономического курса, чтобы начать его реализовывать после президентских выборов.

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