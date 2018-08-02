Тимошенко и лидеры Оппоблока прогуляли все заседания своих комитетов, — КИУ

Лидеры двух фракций Верховной Рады за время работы восьмой сессии (февраль-июль 2018) ни разу не посетили заседания комитетов, в состав которых они входят

Самые низкие показатели посещаемости оказались у сопредседателей фракции Оппоблока Юрия Бойко и Александра Вилкула, а также у главы фракции «Батькивщины» Юлии Тимошенко, которые не посетили ни одного заседания комитетов, информирует «ДС» со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

В частности, Бойко, Вилкул и Тимошенко не приняли участия ни в одном заседании комитетов, в которые входят.

«Бойко является членом комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью. В течение февраля-июля состоялось 12 заседаний Комитета, ни на одном из которых политик не присутствовал», — сообщили в КИУ.

Вилкул не присутствовал ни на одном заседании с девяти комитета по вопросам европейской интеграции.

Тимошенко не явилась ни на одном из четырех заседаний комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

При этом Олег Ляшко (РПЛ) принял участие лишь в 33% заседаний, Олег Березюк («Самопомощь») — 58%, Артур Герасимов (БПП) — 79%, Максим Бурбак («Народный фронт») — 92%.

В КИУ напомнили, что в соответствии со ст. 24 Закона «О статусе народного депутата Украины» народный депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, в состав которого он избран, и участвовать в его работе.

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