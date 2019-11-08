Тимофей Милованов выступил на КЭМВ, новости

Министр развития экономики Тимофей Милованов заявил, что инфляция в Украине в 2020 году снизится до 5%, а сама страна уже сейчас привлекательна для международных инвесторов.

Об это чиновник сказал на Киевском международном экономическом форуме в пятницу, 8 ноября. «Инфляция была 30-40%, прошло только четыре года и уже в следующем году этот показатель будет на уровне 5%. Бизнесмены инвестируют в Украину, потому что Украина на сегодня – лучшее место для инвестиций», – сказал Милованов.

Он добавил, что Кабмин пересмотрел экономические показатели, которых Украина должна достичь в 2020 году. «Мы разрастаемся и ускоряемся. Хотя мир остается хрупким, мы надежное правительство»,– заверил министр.

Милованов признал. что приватизация крупных компаний, за которую он отвечает, будет нелегкой, но ее постараются завершить.

«Мы увеличим экспорт. Проведем реформу рынка труда в Украине. Будем улучшать навыки безработных людей. Сейчас в Украине 1,5 млн безработных, а безработица на уровне 9%», – отметил Милованов.

Также чиновник сказал, что Кабмин собирается упростить КЗОТ, убрав из него устаревшие нормы, невыполнение которых может стать поводом для коррупции. В то же время государство будет проверять работодателей, насколько они злоупотребляют трудом своих работников на выходных и в нерабочее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистичный. Если в базовом прогнозе на 2022 год заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистичном может быть от 16 до 18 тысяч грн.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский обвинил организаторов отбора на должность Госсекретаря Минэкономразвития в его срыве после того, как в финал не вышел «нужный» претендент.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство намерено отправить в ликвидацию 1261 предприятие.

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