Timken хорошо держит удар пандемии



Американский производитель подшипников Timken отчитался о прибыльном I квартале 2020 года и о хорошем финансовом состоянии, позволяющем безболезненно пережить экономические последствия пандемии.



Известнейший американский производитель подшипников Timken объявил о прибыли за первый квартал 2020 года в размере 80,7 млн. долларов. Рост по сравнению с четвертым кварталом 2019 года произошел даже несмотря на пандемию коронавируса. Однако в начале второго квартала Timken подтвердил свои прогнозы на 2020 год из-за пандемии и заявил, что ожидается значительное снижения выручки. В апреле продажи упали примерно на 30%, а некоторые сегменты бизнеса не принесли дохода. Тем не менее, руководство Timken надеется, что в течение года ситуация улучшится.



Когда мировая экономика отреагировала на пандемию СOVID-19, Timken приостановил работу предприятий в разных странах, включая и США, а также сократил затраты на зарплаты руководителям и сотрудникам. Например, базовая зарплата генерального директора в апреле сократилась на 90% (в десять раз), а другие высокопоставленные сотрудники компании увидели сокращение на 75%. Как считают в компании, подобные краткосрочные меры должны снизить негативное влияние эпидемии на результаты второго квартала.



По состоянию на начало второго квартала 2020 года компания располагала финансовыми резервами в размере более 700 млн. долларов. Как считают в Timken, это достаточные средства для работы компании в период неопределенности, вызванной пандемией.







Этой весной российские потребители не заметили никаких затруднений в снабжении высококачественными подшипниками Timken. Наиболее востребованные позиции всегда были представлены на складах компании «Подшипник.ру», официального дистрибьютора TIMKEN в России. Кроме того, европейские склады Timken продолжали отгрузки. Все вместе это позволяло оперативно удовлетворять спрос на весь товарный ассортимент этого бренда.



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