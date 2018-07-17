Тимбилдинг и командообразование помогут реформированию фискальной службы, — Людмила Демченко

Реформы в государственном секторе не могут быть успешным, без современных подходов к управлению персоналом и мотивации сотрудников

Такое мнение озвучила начальник Главного управления ГФС в Киеве Людмила Демченко, передает «ДС».

«Нет такого направления в работе фискальной службы, которого бы не коснулось реформирование. Критерий для оценки всех изменений только один — предоставление таких услуг, качеством которых были бы довольны и граждане, и бизнес. Тут важна работа каждого сотрудника фискальной службы. Наша задача — сделать все, чтобы люди любили свою работу, чувствовали свою востребованность и получали достойное вознаграждение за свой труд», — сказала Людмила Демченко.

Поэтому, кроме оптимизации структуры, реформирования налоговых инспекций, запуска «Офиса аудита», перед управлением ГФС Киева поставлена задача — повышение эффективности работы всей команды.

«Впервые в фискальной службе появляется тимбилдинг как таковой. Подход, на котором построены тысячи успешных команд во всем мире, понемногу приближается и к госсектору», — добавила Людмила Демченко.

В рамках этой работы для сотрудников регулярно организовывают командные игры, интеллектуальные викторины и спортивные соревнования. В течение лета прошло уже два цикла таких соревнований с выездом в Киевскую область и Одессу.

«Развиваем жажду к победам, выдержку и командный дух. Они необходимы в ежедневной работе», — считает начальник управления.

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