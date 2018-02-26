ТИМАТИ и Макс Фадеев похвалили новосибирского певца и дали ему путевку в шоу «ПЕСНИ»

Продолжается кастинг шоу «ПЕСНИ» – мощного музыкального эксперимента телеканала ТНТ. 24 февраля перед продюсерами – Максимом Фадеевым и ТИМАТИ – выступил новосибирский участник Владислав Королев. Наш земляк исполнил песню под названием «Наизнанку», музыку и слова которой написал сам. На сцене ему помогали его студенческие друзья, которые аккомпанировали.

Тимати похвалил авторскую песню новосибирца. «Я думаю, вы должны попробовать в следующем раунде», — сказал он. «Конечно «да», — добавил Макс Фадеев.

Молодой автор и исполнитель своих песен рассказал НДН.инфо об участии в проекте, каким он видит новый шоу-бизнес и кто его поддерживает.

Расскажи, о своем участии в шоу «ПЕСНИ»: как попал в проект?

Летом увидел рекламу нового шоу по телевизору. В тот момент я готовился к кастингу на другом проекте. Но заявку все равно отправил. А потом получилось, что очередь на том проекте до меня так и не дошла, зато я прошел прослушивание в «ПЕСНИ».

Давно ли занимаешься вокалом?

В принципе, занимаюсь давно. Еще в 7 лет мама привела меня в вокальную студию при школе, в которой я занимался до 11 класса. Потом поступил в СГУПС и окончил его по специальности «Мировая экономика и право». Но главное, что я там приобрел, – мой родной коллектив, студию эстрадного вокала «На-Заре», и преподавателей, которые буквально меня вырастили.

Я пишу авторские песни с четырнадцати лет. Вплоть до недавнего времени их судьба обычно заканчивалась в ящике моего стола. Сейчас я чувствую потребность и даже необходимость быть услышанным. Песен и историй накопилось очень много! Мне есть, что сказать.

Каким ты видишь новый шоу-бизнес?

Честным! Меня всегда отталкивала наша «фабрика грёз». Смотришь – и все так идеально, вылизано. И зачастую фальшиво. Хотелось бы, чтобы и артисты, и песни стали настоящими.

На кого из звезд российского шоу-бизнеса тебе хотелось бы равняться? Чье творчество тебе нравится?

Как и у большинства ребят, мой плеер забит западными исполнителями, но есть и русские. Мне нравятся Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Наргиз, Animal ДжаZ, Ёлка.

Какая атмосфера на проекте?

Прекрасная! На всех сборах, репетициях, съемках все дружелюбные, общаются друг с другом. Думаю, отчасти из-за того, что как таковой борьбы между нами, участниками, еще не было. На этапе кастинга мы не соревновались друг с другом. Нашей задачей было просто получить одно «да» от жюри. А вот дальше будет интереснее, я думаю.

Как происходит подготовка к эфиру? Расскажи о закулисной жизни?

Песню на кастинг я написал буквально за ночь до съемок. Фактически жизнь теперь так или иначе связана с проектом. В свободное время работаю над текстами песен, дописываю музыку, аранжировки. Репетирую, пробую, смотрю на реакцию людей. И это здорово! В очередной раз я понял, что это именно то, чем хочу заниматься. Именно в таком ритме я готов жить.

Другие участники для тебя стали друзьями?

Да, успел подружиться с некоторыми участниками. Скажу больше: кастинги в принципе устроены так, что если ты ходишь на них постоянно, то ты уже многих людей знаешь. Я встретил много старых знакомых, завел новых.

С кем из продюсеров хотелось бы поработать? Почему?

Я еще на этапе прослушиваний решил, что хотел бы поработать с Максимом Фадеевым. Просто потому что его музыка мне ближе. Про творчество Black Star знаю чуть меньше, так как этот лейбл больше продюсирует рэп и хип-хоп исполнителей. Хотя недавно услышал Дану Соколову и задумался о том, что мне было бы интересно посотрудничать и с ТИМАТИ.

Кто тебя поддерживает в Новосибирске?

После того как выложил пост об участии в шоу «ПЕСНИ», мне написало много людей. Это очень приятно и важно для меня. Поддерживают друзья, родители, брат, преподаватели, все родные. Ребята из родного коллектива, коллеги по университету. Это, кстати, идеальный стимул не расслабляться и работать в полную силу. Когда ты на виду не только у миллионов зрителей, но и у самых близких людей, просто нельзя ударить в грязь лицом.

Смотри шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 21.00 на ТНТ, 16+

Фото ТНТ

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