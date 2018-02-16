Тим Дрейпер: биткоин – это будущая мировая валюта















Известный венчурный инвестор и основатель фирмы Draper Fisher Jurvetson убежден, что мир нуждается в новой валюте, и идеальным кандидатом на эту роль может быть биткоин. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Как известно, Тим Дрейпер еще несколько лет назад начал активно инвестировать в биткоин и верит, что в будущем криптовалюта будет занимать важное место в мировой экономике.

Более того, по его словам, в будущем очень большая доля мирового рынка валют, сегодняшний объем которого оценивается в $86 трлн, будет приходится на криптовалюту.

Отвечая на вопрос ведущей, согласен ли он с тем, что цена биткоина вскоре может опуститься ниже $1000, Тим Дрейпер ответил:

«Я смотрю на это совсем по-другому, потому что я думаю, что биткоин – это будущая валюта. Когда меня спрашивают, буду ли я продавать свои биткоины, я говорю: «Зачем мне продавать будущее за прошлое?»

В то же время он подчеркнул, что для того, чтобы его прогнозы сбылись, биткоин должен начать удовлетворять определенным требованиям потребителей.

В 2014 году Тим Дрейпер приобрел почти 32 000 BTC на аукционе конфискованных властями США средств торговой площадки Silk Road. Тогда он заплатил за это количество монет около $18 млн, однако сегодня принадлежащие ему биткоины стоят уже $310 млн.

На вопрос о том, не считает ли он волатильность биткоина проблемой для «обычных людей», предприниматель ответил, что в первую очередь думает о безопасности.

«Мои биткоины в большей безопасности, чем мои доллары в банках. Блокчейн никогда не подвергался взломам, а банки взламывают постоянно», — сказал Тим Дрейпер.

Также он отметил, что банки часто отказывают людям, которые хотели бы открыть счет и положить на него 20 долларов, потому что его обслуживание в рамках нынешних правил регулирования стоило бы банкам 200 долларов. С биткоином такой проблемы быть не может по определению, и поэтому он способен охватить очень широкие и небогатые слои населения по всему миру.

Ранее Тим Дрейпер уже заявлял, что биткоин и другие криптовалюты настолько прочно войдут в быт, что причин пользоваться фиатными валютами просто не будет. Также он считает, что появление блокчейна, криптовалют, криптоэкономики, финтеха и ICO навсегда изменило финансовый рынок, позволив вовлечь в экономику людей, которые не могут пользоваться банковскими услугами.

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