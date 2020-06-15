Тим Беннетт: Компании во всем мире настороженно относятся к IPO из-за экономического спада

Специалисты организации считают, что объем производства в этих странах сократится примерно на 2%, это будет первым спадом в экономиках развивающихся стран с 1960 года.



25 Апрель 2020

10:11

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Развивающиеся страны могут столкнуться в текущем году с более резким экономическим спадом, чем ожидается, если уровень потребления и инвестиций быстро не восстановится после пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Всемирного банка (ВБ), передает ТАСС.

«Мировая экономика в 2020 году столкнется с глубоким экономическим спадом, а объем производства в развивающихся странах сократится примерно на 2%, — считают специалисты организации. — Это будет не только первым спадом в этих экономиках с 1960 года, но также укажет на удивительно слабые показатели экономического роста по сравнению со средним ростом в 4,6% за последние 60 лет».

При этом в ВБ подчеркивают, что «показатели экономического роста могут оказаться значительно хуже». «Даже если проводимые на протяжении трех месяцев меры по смягчению последствий [распространения заболевания] окажутся эффективными с точки зрения прекращения пандемии, инвесторы и домохозяйства могут продолжать оставаться осторожными, или же не удастся восстановить местные или мировые цепочки поставок. Домохозяйства могут ограничить уровень потребления, а предприятия — отложить инвестиции до тех пор, пока они не будут уверены в устойчивом восстановлении. Международные поездки могут возобновиться с перебоями», — допускают аналитики.

Согласно данному варианту, «удар по глобальному производству будет сильнее — и развивающиеся страны в конечном счете столкнутся с более глубоким экономическим спадом, который может привести сокращению их производства почти на 3%».

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.





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