Тиллерсону в Анкаре «ясно изложили» ожидания и приоритеты Турции: EADaily

Вечером в четверг, 15 февраля, в Анкаре госсекретарь США Рекс Тиллерсон был принят президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Учитывая «чувствительный характер» встречи, на ней присутствовал только глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, который исполнял функции переводчика, передаёт агентство Associated Press.

Переговоры продлились более трёх часов. По их завершении пресс-служба главы турецкого государства сообщила об обсуждении «региональных развитий, включая в Сирии и Ираке, под призмой борьбы с терроризмом и двусторонних отношений». «Ожидания и приоритеты Турции по этим вопросам были ясно изложены», — отмечалось в сообщении.

В свою очередь, в Госдепартаменте США указали на «продуктивный и открытый разговор о взаимовыгодном пути к американо-турецкому партнёрству».

После встречи журналисты спросили у Тиллерсона, может ли он представить некоторые детали состоявшихся переговоров. «Не сегодня, мы пока работаем», — ответил глава американской дипломатии.

Сегодня ожидается совместная пресс-конференция Тиллерсона и Чавушоглу, на которой будут представлены официальные результаты двусторонних переговоров.

В Анкаре 16 февраля завершается пятидневное ближневосточное турне шефа Госдепа, охватившее Египет, Иорданию, Кувейт, Ливан и Турцию.

Как сообщало EADaily, визит Тиллерсона проходит на одном из пиков двусторонней напряжённости между США и Турцией из-за событий на севере Сирии.

Президент Турции Эрдоган 13 февраля вновь подверг критике действия США в Сирии, где американские военные оказывают помощь «курдским террористам». Выступая в минувший вторник перед руководством и рядовыми членами правящей Партии справедливости и развития, турецкий лидер указал, в частности, на финансовую поддержку Соединёнными Штатами «Отрядов народной самообороны» (YPG) сирийских курдов. «Решение США о финансовой поддержке YPG скажется на (дальнейших) решениях Турции. Эта поддержка может достигнуть $ 3 млрд», — заявил глава Турецкой республики.

По словам Эрдогана, «вся правда будет обсуждена», когда американский госсекретарь Тиллерсон на этой неделе посетит с визитом Турцию.

Ранее министр иностранных дел Турции Чавушоглу обрушился с критикой на Соединённые Штаты из-за их нынешней политики в Сирии. По словам главы турецкой дипломатии, американские власти «преднамеренно остановили» борьбу с террористической группировкой ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ), используя это «в качестве предлога», чтобы не разрывать военные связи с курдскими боевиками на севере Сирии, как того требует Анкара. Турецкий министр упрекнул американских военных в том, что они оставили на востоке Сирии «анклавы» с боевиками ИГ, таким образом оправдывая продолжение своих тесных связей с курдами.

По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, отношения двух стран ныне переживают «критический этап», и турецкие власти ожидают от американской администрации «конкретных шагов», чтобы «восстановить доверие Анкары». «Или мы улучшим отношения (с США), или эти отношения полностью разрушатся», — подчеркнул глава МИД Турции.





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