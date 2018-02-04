Тиллерсон в Аргентине обсудил присутствие «Хезболлах» в Западном полушарии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках своего визита в Аргентину обсудил с властями страны совместную борьбу с международными преступными организациями, а также присутствие в странах Западного полушария представителей ливанской партии «Хезболлах», передает ТАСС.

«Мы говорили сегодня о всех причинах, по которым мы должны вместе действовать против трансграничных преступных организаций, которые занимаются наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой, отмыванием денег. Потому что мы видим связи этих преступных группировок с финансированием террористических организаций», — сказал глава Госдепа на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и по делам религий Аргентины Хорхе Фори.

«И мы отдельно обсудили присутствие ливанской «Хезболлах» в этом полушарии, которая собирает средства, очевидно, для поддержки своей террористической активности», — добавил Тиллерсон, отметив, что США и Аргентина разделяют необходимость бороться с такими проявлениями.

Источник: NEWS.am

Аспекты.net

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