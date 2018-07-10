The Times: У германских танков — метлы вместо пулеметов

Вооружённые силы Германии стали «национальным посмешищем» после сообщений о том, что одна танковая группа была вынуждена использовать метлу в качестве пулемёта (эта новость появилась в 2015 году — прим. EADaily ), а все шесть подводных лодок были выведены из эксплуатации и отправлены на ремонт. Инспекторы отмечают, что реальное положение дел в немецкой армии ещё хуже, уверяет британская The Times.

Федеральная аудиторская палата заявила, что об острой нехватке оружия, запасных частей и личного состава не было должным образом сообщено Бундестагу. Отчёт управления, рассказывающий об итогах многих лет пренебрежительного отношения, был выпущен на фоне критики президента Трампа в адрес европейских государств, экономящих на обороне. Ангеле Меркель не удалось приблизить расходы на оборону к 2% от ВВП, как этого требует НАТО. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Германия сможет тратить на оборону 1,5% от ВВП только к 2025 году.

Военнослужащий бундесвера красит черенок метлы. Репортаж ARD

Как отмечает The Times, Урсулу фон дер Ляйен этот отчёт поставил в неловкое положение, потому что именно она провозгласила новую политику открытости в отношении проблем обороны, заняв свою должность в 2013 году. «По мнению Федеральной аудиторской палаты, в отчётах Министерства обороны не уточняется, что некоторые системы вооружения только частично функциональны», — говорится в отчёте надзорного органа. В отчётах министерства, например, сообщалось, что пять новых корветов типа «Брауншвейг» готовы к эксплуатации, тогда как, по информации аудиторской палаты, «они уже долгое время не оснащаются готовыми к использованию управляемыми ракетами», пишет британское издание.

У бундесвера также нет разведывательных беспилотников, из-за чего снижается точность управляемых систем вооружения, а военно-морским силам не хватает 80% инженеров-электриков и IT-персонала, сообщается в отчёте. В другом отчёте говорилось о нехватке рабочих танков, запасных частей, пуленепробиваемых жилетов, палаток и зимней одежды. Были времена, когда не было даже доступных для использования военно-транспортных самолётов Airbus A400M.

Из обнародованного внутреннего отчёта вооружённых сил Германии стало известно, что немецкие войска, участвовавшие в учениях НАТО Noble Ledger в Норвегии в 2014 году, должны были использовать метлу, окрашенную в чёрный цвет, вместо отсутствовавшего на бронированной машине пулемёта. The Times, ссылаясь на германский Der Spiegel, утверждает, что в военно-воздушных силах Германии из 128 истребителей «Еврофайтер» только четыре готовы к боевым действиям: остальные не оснащены ракетами и имеют проблемы с охлаждающей жидкостью. Германия же сообщила НАТО, что в соответствии с обязанностями по альянсу в исправном состоянии находятся 82 истребителя.

Было также обнаружено, что все шесть немецких подводных лодок были одновременно выведены из эксплуатации. Последняя из шести подлодок типа 212 задела камни и повредила двигатель во время погружения у берегов Норвегии, пишет The Times.





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