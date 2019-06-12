The Economist: торговая война уже причинила мировой экономике невосполнимый ущерб

Торговая война между США и Китаем разрушила сложную цепочку поставок, которая создавалась несколько десятилетий, сообщил в интервью ABS-CBN News главный азиатский редактор The Economist Саймон Рабинович.

«Даже если пошлины вернутся к первоначальным значениям, ущерб от их введения уже является невосполнимым», — уверен эксперт. — «Текущая ситуация похожа на огромный нефтяной танкер: как только он начала поворачивать, то как ни старайся, а на прежний курс уже не ляжешь».

Еще одной угрозой мировой экономике господин Рабинович считает окончание текущего делового цикла. Экономист напоминает, что с кризиса 2008 года мировая экономика прошла через очень длинный период восстановления, а деловой цикл обычно входит в фазу спада каждое десятилетие.

Впрочем, некоторые страны защищены от глобальной рецессии лучше других, уверен эксперт. Среди них можно отметить, Филиппины и Индию, экономика которых во многом развивается благодаря внутреннему спросу.

Взгляды Саймона Рабиновича разделяет и главный стратег по ставкам BMO Capital Markets Ян Лингерн. Он проанализировал данные Международного валютного фонда (МВФ) и выяснил, что общий экспорт из развитых стран, а также экспорт из развитых стран в другие развитые страны рухнул до минимальных значений с 2009 года. Экспорт из развитых стран в ЕС уверенно приближается к тем же значениям (см. график в начале статьи).

Напомним, что Дональд Трамп обещает повысить пошлины на оставшиеся китайские товары объемом $300 млрд, если глава КНР Си Цзиньпин не встретится с ним на саммите G20, который пройдет в конце июня в Осаке.

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