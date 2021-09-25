The Daily Express (Великобритания): Не вините Брексит! Германии грозит газовый кризис посерьезнее, а Британия с Норвегией обхитрили Путина

2021-09-26T00:32:00+03:00

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2021-09-26T00:32:00+03:00

2021

https://inosmi.ru/economic/20210926/250575902.html

The Daily Express (Великобритания): Не вините Брексит! Германии грозит газовый кризис посерьезнее, а Британия с Норвегией обхитрили Путина

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ЕС уже столкнулся с нехваткой газа, и ему грозят перебои в подаче вплоть до нормирования, цены взлетели до рекордных высот, а немецкие СМИ винят Брексит. Однако произошло это… ИНОСМИ, 26.09.2021

экономика, европа, великобритания, английский, комментарии читателей

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ИноСМИ — Все, что достойно перевода

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ЕС уже столкнулся с нехваткой газа, и ему грозят перебои в подаче вплоть до нормирования, цены взлетели до рекордных высот, а немецкие СМИ винят Брексит. Однако произошло это после того, как государственная российская компания Газпром сообщила о сокращении поставок в Европу после ссоры из-за применения закона ЕС к новому трубопроводу «Северный поток — 2».

Сделка между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным предусматривает поставку газа из России в Германию через Балтийское море в обход Польши и Украины.

Однако генеральный директор неправительственной организации «Энергетический и коммунальный альянс» Майк Фостер (Mike Foster) считает, что хотя Великобритания и импортирует российский газ через Нидерланды, она может смягчить удар благодаря разнообразию источников.

Он сказал: «Наш сильный партнер — Норвегия. С такими торговыми партнерами риска нет».

«Мы получаем много газа из Норвегии, и противном случае, безусловно, оказались бы в худшем положении, поскольку сильнее зависели бы от Ближнего Востока и России».

«А вот Германии надо пересмотреть свои отношения с Россией, потому что они более зависимы, чем мы».

Норвегия не входит в ЕС и является основным поставщиком сырой нефти и природного газа в Великобританию.

В 2020 году Британия импортировала из Норвегии порядка 11,7 миллионов метрических тонн сырой нефти и 1,4 миллиона метрических тонн природного газа.

NV.ua24.09.2021The Wall Street Journal24.09.2021Bloomberg24.09.2021The Times24.09.2021

На долю же России в этом году, как и в предыдущие, пришлось менее 1% британских поставок.

Между тем, анализ 2019 года показал, что целых 41% импорта природного газа ЕС поступает из России и лишь 16% — из Норвегии.

По последним оценкам, зависимость Берлина от российского газа составляет «около 40%» — и с запуском «Северного потока — 2» эта цифра лишь вырастет.

Ущерб Германии может в перспективе оказаться больше, однако Великобритания тоже уже столкнулась с проблемами из-за резкого скачка газовых цен.

Правительство заявило, что «готово к худшему» после того, как всего за две недели от банкротства энергетических компаний пострадали почти 1,5 миллиона потребителей.

В среду о прекращении торговли объявили Avro Energy и Green.

Оптовые цены на газ с начала года выросли на 250%, поставив при этом под угрозу поставки продовольствия в страну.

Из-за роста цен уже закрылись два крупных завода по производству удобрений в Тиссайде и Чешире.

Премьер-министр Борис Джонсон заверил британцев, что «ситуация улучшится, когда рынок сам разберется, а мировая экономика снова встанет на ноги».

Комментарии читателей:

Bandersnatch

Значит, Россия и ЕС поругались из-за «Северного потока — 2», а виноват Брексит? Разумеется, как и прочие ляпсусы ЕС.

LuckeyDuck

Крупные потребители газа в Германии (и внутренний рынок) привыкли страховать свои закупки. А Россия застрахованные контракты обязуется соблюдать. Например, мои поставки застрахованы на ближайшие пять лет, поэтому за остальную Северную Европу я не переживаю.

Colin

ЕС пусть себя винит и свои законы насчет «Северного потока — 2». Они сами себе в ногу выстрелили.

mifihttps

Мы к тому же платим за энергию вдвое больше. Что, Путин на нас сильнее злится?

Норвегия входит в единый энергетический рынок. Это значит, что контракты на энергоносители по низким ценам заключает с другими. А нам достаются только дорогие.

Howlr

Борису совершенно нечем похвастаться. Из-за нашего крохоборства и тщеславия русские могут обрушить нашу промышленность за неделю. Обчистят нас хорошенько. Мы уже

Українська правда17.09.2021Financial Times17.09.2021Європейська правда18.09.2021

видели проблему с двуокисью углерода — и это только цветочки. Нашу энергию отключат за считанные дни. Я — тори, но нам действительно нужны перемены. Эта банда просто дрыхнет за рулем.

ValBrooker

Старый трубопровод заменили, потому что Украина повадилась отбирать газ, а платить отказывалась.

Grockle

Сколько раз люди спрашивали: «А что будет, если не хватит ветра для турбин и солнца для панелей?»

«Не глупите», — возражали они. «Это же Британия, тут всегда ветрено».

Вот мы и попали. Ветер стих, газа не хватило, и цены взлетели.

Терпеть не могу говорить: «А я предупреждал», — так что не заставляйте.

Username Mk2

Ничего Россия не сокращает поставки в ЕС, это все деза, которую разбрасывают наши лживые СМИ. Вы, что, не читали, что представители энергетического ведомства Германии совсем недавно подтвердили, что поставки газа из России идут в полном соответствии с контрактом?

Rafar999

Получается, что Черчилль как будто и не выигрывал вовсе.

churchill wins

Наоборот, выиграл! Иначе мы бы по-немецки бы говорили. Не мог же он знать, что ему на смену придут такие предатели!

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