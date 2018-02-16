Textron передал заказчикам в 2017-м году всего 86 бортов King Air

Авиационных холдинг Textron Aviation (США) передал заказчикам в 2017-м году всего 86 бортов King Air, то есть объем поставок снизился на 18,9 проц.. Речь идет о воздушных судах турбовинтового типа. Ситуация с машинами семейства Cessna иная, показатель поставок там демонстрирует положительную динамику, хотя прирост и незначителен, отмечает информационное издание aviav.ru. Американский производитель самолетов провел поставку 180 единиц авиатехники.

По результатам минувшего года прибыль авиастроительного предприятия составила чуть более 303 миллионов долларов. Показатель снизился на 22 проц.. В 2016-м году компания решила ужесточить ценовую политику, отказаться от программы скидок. За год выручка авиационного холдинга сократилась на 4,78 проц.. Между тем в Textron Aviation отмечают увеличение количества заявок в 3-4 квартале прошлого года. Руководство холдинга смотрит в будущее с нескрываемым оптимизмом, причем не безосновательно. Мировая экономика растет и крепнет, что способствует увеличению спроса на самолеты бизнес-авиации. Подстегнуть спрос на продукции американского авиапромышленного предприятия, считает ряд экспертов, должен не такой высокий, как раньше, курс национальной валюты США.

На декабрь 2017-го года портфель заявок авиастроителя составил в денежном эквиваленте 1,2 миллиарда долларов. Прирост по итогам 4-го квартала составил 15 миллионов. Разработчик деловых самолетов передал заказчикам по итогам 1-2 квартала 2017-го года 81 борт семейства Cessna и 31 самолет King Air. Необходимо отметить, что объемы поставленных заказчикам машин King Air неуклонно падают, причем это тенденция последних лет.

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