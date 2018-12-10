Теряет триллионы: в ООН назвали главную угрозу мировой экономике — Обозреватель

В результате коррупции мировая экономика теряет $2,6 трлн в год. Ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет $1 трлн.

Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, эти средства составляют более 5% глобального ВВП, передает «Центр новостей ООН». Он призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества.

«Коррупция существует во всех странах — богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», — заявил генсек в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

По его словам, уклонение от налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития.

«По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее $2,6 трлн, или 5% мирового валового внутреннего продукта», — отметил глава ООН.

Коррупция

Caucasus Times

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что невыполнение условий Международного валютного фонда поставит Украину на грань дефолта.

В августе немецкое издание Süddeutsche Zeitung подсчитало, что Украина из-за коррупции на таможне ежегодно теряет около 4 млрд евро.





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