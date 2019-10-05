Терапевтов шоковых вызывали? Правительство Зеленского представило программу действий, Рада ее приняла

— А вы помните Бальцеровича?! — Давид Арахамия, руководитель парламентской фракции «Слуга народа», был задержан журналистами в кулуарах Рады и теперь взывал к микрофонам, направленным на него почти как оружейные стволы. Молодые телерепортеры молчали: спрашивать — вообще-то их работа.

— Когда Бальцерович делал реформы, он был очень и очень непопулярен. Его все ненавидели за так называемые «шоковые» реформы. А сейчас он почитаемый человек, и все говорят: «Вот что он сделал для Польши!» Я считаю, есть риски у премьера Гончарука быть вначале Бальцеровичем с точки зрения популярности.

Давид Арахамия. Фото из личного архива / Facebook

Собственно, Арахамия отвечал на вопрос, как он относится к тому, что в программе правительства, появившейся на сайте кабинета министров 30 сентября, заложена инициатива: 70 процентов поступлений в бюджет отдавать на развитие экономики, а 30 — на социальную сферу.

— Очень положительно отношусь. Хотя я понимаю людей, которые социально не защищены, что они хотели бы наоборот. Но мы просто перекрываем кислород следующим поколениям. Многие молодые люди уезжают из страны. Чтобы их вернуть, надо улучшать всю инфраструктуру, всю жизнь вокруг нас.

«Политически это непопулярное решение… Не очень будет восприниматься среди простого населения. — Давид выдержал скорбную паузу. — Но это нужно сделать! У нас всегда правительства были социальные. А нынешнее направлено на экономический рост».

По горячим следам я просмотрела читательские отклики на трех информационных ресурсах, которые считаются площадками для обмена мнениями политизированной аудитории. Арахамия, мягко сказать, не ошибся в предсказаниях. Писали следующее:

«Да у нас таких Бальцеровичей выше крыши было за последние тридцать лет! Ющенко, Яценюк, Гройсман… Ни капли социального, только шоковое! Больше не выдержим экспериментов!»,

«Какой Бальцерович? Роберт Мугабе, вот кто он, ваш Гончарук. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней…».

Максимум «лайков» получило мнение:

«Их программа: набрать новых кредитов под бешеные проценты, продать землю, задушить мелкий и средний бизнес и свалить жить за границу, реформаторы хреновы».

Не исключаю, что немалую часть возмущенных авторов составляли те, кто голосовал на президентских выборах за Владимира Зеленского: душа избирателя — потемки. Но за программу правительства граждане, к счастью, напрямую не голосуют. Иначе ни один кабинет министров Украины не получил бы возможности работать.

Декабрь 2015. Налоговая реформа кабмина Яценюка сопровождалась призывами отставки правительства. На фото: митинг у здания правительства в Киеве / РИА Новости

Возмущение непрофессионалов в макроэкономике, то есть «простое население», которое не умеет и не хочет мыслить стратегически, зато способно стать основой уличного протеста, можно перетерпеть — пример Польши 90-х действительно в помощь. А что делать с компетентными оппонентами?

Известный экономический обозреватель Сергей Лямец в своем блоге на сайте «Украинской правды» не просто раскритиковал проект программы правительства, но и объяснил, почему документ даже анализировать неприлично: суть его — «банальности», «попса» и «детский сад», а план реорганизации основных направлений — «план легкого марафета кладбища». Никогда прежде в статьях господина Лямеца я не встречала столько ругательств, замененных отточиями, что может свидетельствовать о крайнем беспокойстве за судьбу страны, попавшей в лапы «клоунов».

За жизнь, как в сериале!

Премьер Алексей Гончарук выступает в Раде: «У нас 72 цели…» Фото: пресс-служба правительства Украины

После прочтения бранного блога экономического обозревателя особенно тянет открыть сайт кабмина на странице с хештегом «Урядтехнократів» и попытаться самостоятельно оценить степень безобразий. Тем более что программа отличается от всех предыдущих уже визуально — похожа на рекламный проспект. Маленькие фото премьера, профильных министров и отмеченные кружками цели каждого из них.

Вот, к примеру, как обязана выглядеть страна через пятилетку сообразно с задачами, которые поставил перед собой неоднократно упомянутый в заметке будущий «украинский Бальцерович» — премьер-министр Алексей Гончарук.

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Цель премьер-министра Алексея Гончарука



«Экономика (ВВП) вырастет на 40 процентов. Привлечено 50 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума.

Демографический тренд станет позитивным (рождаться и возвращаться в страну будет больше, нежели умирать и выезжать).

Будет создан один миллион новых рабочих мест. Произойдет наглядное развитие инфраструктуры, в частности, все основные дороги (24 000 км.) будут приведены в хорошее состояние, активно будет развиваться железная дорога, построено пять глубоководных портов и 15 аэропортов.

Уровень загрязнения окружающей среды снизится по крайней мере на 20 процентов».

А вот желаемые достижения на занимаемой должности Тимофея Милованова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства (он руководитель типа «три в одном»).

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Цель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова



«Украинцы не переплачивают за услуги и товары, которые приобретает в их интересах государство. Украинцы получат больше доходов от управления государственной собственностью в их интересах. Украинцы не теряют от запрета распоряжаться своим имуществом (этот пункт, прежде всего, касается отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, власть намерена открыть земельный рынок с 1 октября 2020 года. — О. М.)».

Хочется цитировать и цитировать.

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Цель министра здравоохранения Зоряны Скалецкой



«Люди меньше болеют. Заболевшие люди быстрее выздоравливают. Люди дольше живут».

Если обывателю мало и тянет узнать, каким же образом правительство собирается построить почти рай на земле, надо нажать на «Переход к описанию» под каждым из планов. Там тоже все просто и понятно, вплоть до лозунгов «Мы добьемся… Мы создадим условия…».

Хотя механику процессов, свои ноу-хау не открыл никто из руководителей подразделений. Возможно, стоит в конце поместить еще ссылку на культовый сериал «Слуга народа», где показано, каким образом герои пришли к победам на всех фронтах?

«Может показаться, что мы немного крейзи…»

Но я погрешу против объективности, если продолжу в ироничном ключе.

Кажется, Зе-правительство сознательно, подобно Владимиру Зеленскому, применяет игровые приемы. Старается таким образом поднять уровень оптимизма в крови общества. Пять лет войны, которой пока не видно конца, — за минувшие сутки на Донбассе со стороны террористов зафиксирован 41 обстрел, в том числе вооружениями, запрещенными Минскими соглашениями, один украинский воин получил ранения, несовместимые с жизнью, — делают людей, даже далеких от линии фронта, очень чувствительными к отсутствию хороших новостей в стране. А тут проект программы как сплошная хорошая новость с психотерапевтическим эффектом: ничего невозможного для Украины не существует!

В каких местах от реформ будет больно, не указано. Ну и даже критики Зе-команды признают: среди исполнителей задач достаточно профессионалов с репутацией.

Когда Дмитрий Кулеба стал вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции, разоблачительных открытий — чем, мол, заманили человека, кроме работы с серьезными вызовами? — не нашлось. В день появления проекта программы правительства на сайте Кулеба не чиновничьим, а языком нормального человека рассказал в своем фейсбуке, как происходил процесс. Приведу текст почти полностью.

из фейсбука дмитрия кулебы, вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции



«…Отдельное уважение Алексею Гончаруку, задавшему качественно новый стандарт подготовки таких документов и вытерпевшему всех нас со своими интерпретациями этого стандарта. Отчаянные реплики а-ля «все не то, давайте сначала», «я же сказал, в центре всего должен быть человек!» или там «я очень извиняюсь, но нам придется сделать восьмую итерацию текста» позади.

Результат такой. Впервые в истории программ правительств интеграция Украины в ЕС и НАТО заслужила отдельного раздела. До этого как-то не складывалось у правительств. Самая важная для меня цитата из раздела: «Правительство будет исходить из того, что интеграция Украины в Евросоюз окончательно определена принадлежностью Украины к семье европейских народов и подтверждена Революцией достоинства, а конечным и главным бенефициаром интеграции является гражданин Украины».

Пятилетняя программа действий предусматривает достижение двух простых, как двери в ЕС и НАТО, целей: «Украина отвечает критериям членства в Европейском союзе», «Украина отвечает принципам и критериям членства в Организации Северноатлантического договора».

Может показаться, что мы немного крейзи, когда фиксируем себе такие амбициозные цели. Но мне нравится эта крейзанутость. Все в наших силах».

Бонусом к посту Дмитрия Кулебы оказалась новость: на днях пресс-секретарем министра назначили Гошу Тихого, одного из самых ярких молодых журналистов, политического комментатора и фронтового репортера, что прошел горячие точки Донбасса, работая на немецкое телевидение и агентство «Укринформ». Гошу, вследствие возраста, вряд ли могли соблазнить перспективой пенсии госслужащего, а его заработки в медиа, хоть никто чужих денег не считает, точно выше, чем зарплата согласно штатному расписанию министерства. Во время избирательной кампании он, подобно большинству украинских медийщиков, резко критически реагировал на Зе-кандидата. Вход сейчас таких, как Тихий, в сообщество «крейзи» — перестройщиков украинской действительности — тема, достойная исследования.

Журналист Гоша Тихий. Фото: Judaica Center / Facebook

Цели пересчитаны. За работу, панове!

В пятницу Рада, выполняя повестку, взялась за утверждение программы деятельности кабинета министров, которую разные части оппозиции называли одинаково: скандальным рефератом, сочинением на свободную тему школьника-отличника, набором пазлов, не соответствующих друг другу. Правительство шокировало их досрочно и крепко. Представители «Слуги народа», напротив, подчеркивали новаторский характер документа — что по стилю, что по существу.

Выступление премьер-министра с презентацией, где особо запомнилась статистика — «У нас 78 целей!» — заняло минут пятнадцать.

За это время Алексей Гончарук успел покритиковать законодателей за пресловутый «турборежим», пообещал безотлагательно провести электронную перепись населения и проинспектировать реестры, поскольку корректных данных о числе граждан, действительно нуждающихся в социальной защите, по его мнению, нет. Премьер подчеркнул: программа рассчитана на пять лет, но отчитываться по этапам ее выполнения перед депутатами правительство собирается каждый год.

Спикер Дмитрий Разумков поставил законопроект № 2186 на голосование. Кнопки «за» нажали 236 депутатов, в основном от правящей партии, при участии нескольких коллег из группы «За будущее!» и внефракционных, что оказалось больше чем достаточно. Но без поддержки со стороны собственных сил «Слуге народа» могло и не хватить. Кажется, впервые по монолиту публично поползли трещины разногласий — их выявила программа кабмина. Пять «слуг» из числа находившихся в зале не голосовали, а более двадцати вовсе отсутствовали на важнейшем для власти заседании.

Киев





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