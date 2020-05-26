Тенге может упасть после голосования по Конституции в России — экономист

После голосования, скорее всего, рубль опустят, а тенге «покатится» вслед за рублем. Рубль для нас главный якорь,

и реальное соотношение должно равняться примерно 1:6. Но мы постепенно проигрываем России, потому что наша экономика менее сильная. Однако от спроса на нефть, безусловно, тоже зависит многое.

Если мировая экономика восстановится быстро, вырастут и спрос на нефть, и цены на нее. В этом случае и тенге может вырасти до 380 за доллар, — говорит Асет Наурызбаев.

Что будет после открытия обменников?

Кроме того, по словам экономиста, когда в стране после карантина откроются все обменники, спрос на доллары вырастет, и это может немного уронить курс тенге.

— Не думаю, что ударит сильно. У тех, кто собирается путешествовать за рубеж, основные деньги и так в долларах,

— отмечает он.

Между тем финансовый аналитик Андрей Чеботарев считает, нет никаких признаков, что тенге ослабнет после открытия обменников.

— Давайте будем реалистами — обменники уже открыты. Откроются только внебанковские, а банковские работали и во время режима ЧП, сначала не полный день, а с конца апреля-начала мая уже полный. И все, кто хотел поменять деньги, давно поменяли. И даже когда банки не работали, обмен был доступен в их онлайн-приложениях. Поэтому нет никаких предпосылок, что люди ринутся скупать доллары.

Регулятор не вмешивается

— Да у людей сегодня и денег таких нет, чтобы их покупать. У нас больше половины трудоспособного населения получили 42 500 тенге, — замечает Чеботарев.

Он также считает, что значительное влияние на тенге имеет цена рубля. Причем это влияние существенней, чем влияние цены на нефть.

— Были такие моменты, когда нефть росла, а тенге оставался на прежнем уровне. Это объясняется тем, что наш самый большой участник валютного рынка Нацбанк. Причем

регулятор может как «выходить с интервенциями», как было в марте для поддержки тенге, так и «включать пылесос»

В этом случае он скупает обратно выставленные им доллары, не давая таким образом курсу тенге вырасти. С марта месяца, после объявленных интервенций, Нацбанк практически не участвует в торговле — объемы небольшие.

Миф о привязке тенге к рублю — все-таки правда — Своик

Курс укрепляется на движении нефти и рубля вверх. В последнее время Нацбанк демонстрирует приверженность к свободному курсу тенге. И не участвует в формировании курса. Во всяком случае не делает это прямо и открыто, — отмечает Чеботарев.

Даст ли возможности кризис?

Между тем, учитывая, что у Казахстана недиверсифицированная и импортозависимая экономика, подтверждает и администрация президента в лице Тимура Суйлеменова. Именно это и делает наш тенге макроэкономически слабой валютой.

— Чтобы по нам не били внешние факторы, нам нужно войти в тридцатку развитых стран и диверсифицировать экономику. Конечно, об этом легко говорить, но не так просто сделать.

Мы не живем в самой развитой стране мира, наша экономика где-то оставляет желать лучшего. Но в рамках постсоветского пространства она не так плоха,

как нам всем кажется. Да, есть над чем работать, и хочется верить, что кризис с низкими ценами на нефть поспособствуют позитивным переменам в экономике, — заключает аналитик.

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