Теневая экономика: Зло или источник выживания населения?

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Что в Украине с «тенью»?

Теневая экономика – это не только откровенный криминал, но и разного рода экономические «схемы» (контрабанда, минимизация от налогообложения, конвертационные центры), то есть все, что не фиксируется официальной статистикой). Официальная и теневая экономика существуют параллельно. «Конвертные» зарплаты тратятся в официальных магазинах, таким образом возвращаясь в легальный оборот, а потом снова могут уйти в «тень».

Для оценок теневой экономики используют несколько методов, они разнятся по методике и результатам, но общее у них одно – показатели Украины очень высоки. Так, Минэкономразвития (МЭРТ) по итогам января-сентября 2017 года констатировало снижение уровня теневой экономики на 3 п. п., до 33% от ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. За указанный период показатель уровня теневой экономики, рассчитанный по методам убыточности предприятий и «затраты населения – розничный товарооборот», снизился на 3 п. п. и составил 22% и 48% соответственно, а монетарный и электрический (сравнение прироста потребления электроэнергии с приростом ВВП) методы показали снижение на 2 п. п., до 23% и 30% соответственно.

Отличие в методиках выражается в неоднозначных результатах. Согласно оценкам МЭРТ, по итогам января-сентября 2017 года наибольший уровень теневого сегмента зафиксирован в финансовом секторе – 49% и добывающей промышленности – 44%, а самый низкий – в виде деятельности «сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 6%. Вместе с тем в исследовании Пенсионного фонда самая высокая теневая занятость в 2017 году была в сельском хозяйстве (42,7%). Вряд ли в АПК может быть низкая тенизация, ведь там почти половина работающих не имеет официального оформления трудовых отношений и не платит никаких налогов.

«Теневую экономику посчитать крайне сложно, и любые методы здесь имеют существенную погрешность (одни из ключевых – по соотнесению динамики ВВП и энергопотребления; сопоставлению уровня расходов домохозяйств с уровнем их доходов; сравнению статистики экспорта из ключевых торговых партнеров Украины с официальной статистикой импорта от них же, которая не совпадает, и так далее)», – говорит Андрей Попов, партнер компании Kreston GCG.

По данным исследования международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), Украина в 2016 году заняла третье место (45,1%) в списке стран с крупнейшей теневой экономикой. После нас только Нигерия (48,4%) и Азербайджан (67%). Нужно отметить, что по оценкам МЭРТ размер теневой экономики в Украине в 2016 году составил 33%.

«Я думаю, что доля теневой ВВП в Украине около 50%. Это во многом связано с использованием упрощенной системы налогообложения. Около 1,5 млн предпринимателей работают на «упрощенке», отчасти они и создают теневую экономику, так как редко честно платят налоги и ведут расчеты с помощью наличности. Поэтому согласно официальной статистике зарплата украинцев низкая, но количество купленных новых автомобилей поражает», – отмечает Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра.

По оценкам МВФ, в период с 1991 по 2015 год средний размер теневой экономики в Украине составлял 44,8% ВВП. От года к году он варьировался – с 1991 года (39%) он рос до 1998 года (57%), а потом снижался до 2008 года (36,7%), чтобы к 2015 году вырасти до 42,9%. При этом в 2015 году МЭРТ оценивал долю теневой экономики в 40%.

Как бы то ни было, все существующие оценки показывают очень высокий уровень по сравнению с другими странами. Для сравнения, по оценкам МВФ, в развитых странах (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур) уровень теневой экономики находится в пределах 7-15%. В той же России МВФ называет показатель в 33,7%, тогда как Росстат – 15-16%.

По словам директора рейтингового агентства IBI-Rating Алексея Амфитеатрова, реальный уровень теневой экономики в Украине примерно соответствует оценкам МЭРТ. В силу специфики существования розничной торговли в нашей стране, ментальности населения и многих других факторов какая-то часть операций будет осуществляться за наличные.

«Его снижению способствовало сокращение социальной нагрузки на предприятия в связи со снижением ЕСВ (до 18%), а также ужесточение требований для бизнеса на упрощенной системе. Кроме того, ограничение объема покупок за наличные также внесло свою лепту в динамику уровня теневой экономики. С другой стороны, из-за повышения требований к минимальной зарплате и обязательного соцвзноса для «единщиков» желание сократить фискальную нагрузку усилилось у многих. Даже несмотря на возможные санкции за неоформленных сотрудников и зарплаты «в конвертах» такие случаи в стране не единичны», – добавляет Алексей Амфитеатров.

По словам Андрея Попова, общественный договор в украинских реалиях выглядит несколько необычно для европейской страны. Все годы независимости государство закрывало глаза на теневую экономику, давая возможность гражданам, не особо скрываясь, использовать различные схемы теневого заработка – от нелегальной сдачи жилья внаем до использования «внутренних офшоров» в виде единого налога. Взамен общество с пониманием относилось к коррупции на всех уровнях власти (отчасти примеряя ее на себя).

«Тень»: добро или зло?

Все украинские правительства в той или иной мере боролись с тенизацией экономики. Были безуспешные попытки объявить амнистию капиталов, внедрить обязательное для всех декларирование доходов, борьбу с «конвертами» и теневой занятостью, но не было главного – существенных результатов. Власти в детенизации видели источник развития официальной экономики, но боролись не системно. В Госслужбе занятости признают, что каждый третий работающий украинец работает нелегально, то есть таковых примерно 4-5 млн чел.

«Отрицательный эффект теневой экономики очевиден. Это недоплаченные налоги, которые могли бы пойти на финансирование государственных программ, здравоохранения, образования, пенсий, пособий и так далее. Теневая экономика – это благоприятная среда для разного рода правонарушений, и не только в финансовой сфере, но и в сфере оборота наркотиков, оружия и прочей незаконной деятельности», – отмечает Андрей Попов.

С другой стороны, борьба власти с теневой экономикой была во многом формальной – на госпредприятиях, в компаниях чиновников и провластных бизнесменов так же процветают те же зарплаты «в конвертах», использование конвертационных центров, «откаты», работа через компании-«прокладки», завышение цен и так далее. Там теневую экономику и коррупцию замечать не выгодно, но она там есть.

Вместе с тем эксперты не склонны оценивать влияние теневой экономики в Украине сугубо негативно, ведь она создает определенный запас прочности для бизнеса и населения при экономических трудностях (это явление в украинских условиях носит постоянный характер).

По словам Андрея Попова, в самые сложные периоды современной истории Украины, начиная с «лихих 90-х» и заканчивая кризисом 2014 года, именно теневая экономика стала той «подушкой безопасности», которая не позволила экономике скатиться в полный коллапс. Как правило, после такого падения официального ВВП (минус 30% в год) и при такой инфляции, как в Украине в 2014-2015 гг. (25% и 43% соответственно), государства и их столицы выглядят несколько иначе, чем современный Киев. «Кубышкой», отложенной на черный день, стала теневая экономика (зачастую в прямом смысле слова – в виде незадекларированных долларов в матрасе).

«Для Украины теневая экономика – это во многом спасение, и если бы ее не было, то не было бы возможности переживать кризисы. Кризис 2014-2015 годов показал, что украинцев спасала теневая экономика. Многие, потеряв работу в легальном бизнесе, нашли работу в теневой экономике», – добавляет Александр Охрименко.

По словам Алексея Амфитеатрова, теневая экономика – это не тотальное зло, но и не благо, ­– это объективная реальность. «В условиях ограниченности ресурсов бизнесу и населению приходится выбирать, на что тратить деньги. Для многих уход в «тень» – вопрос выживания, хотя в целом для экономики явление скорее негативное. Ведь недополучая налоги, государство недофинансирует целый ряд программ или же вынуждено покрывать бюджетный дефицит за счет займов. Но не стоит забывать, что высокий уровень экономики в тени является потенциалом для ее роста – но лишь при эффективном осуществлении фискальной и экономической политики», – подчеркивает эксперт.

Что делать?

Решение проблемы существования теневой экономики не имеет универсального и гарантировано успешного решения: «закручивание гаек» (политика штрафов и репрессий) в экономике приводит к оттоку денег в «тень», а тотальная либерализация (снижение налоговых ставок, отказ от госвлияния на бизнес) быстро не сотворит «чуда», то есть возвращения теневых средств в легальный оборот.

«Нельзя закрутить гайки – снизить возможность расчета наличностью до смешной суммы, резко поднять «минималку» и одновременно штрафовать бизнес за невыполнение новых требований – это приведет к охлаждению экономики и реальному уходу с рынка значительного количества хозяйствующих субъектов. С другой стороны, снизить налоги и отменить большинство платежей также нельзя – за счет каких ресурсов тогда будет финансироваться социальная сфера и наиболее важные для государства (в том числе безопасности) направления», – отмечает Алексей Амфитеатров.

По словам Александра Охрименко, чтобы уменьшилась теневая экономика, власти нужно прекратить делать реформы, потому что все ее действия ведут к росту теневой экономики. Теневая экономика может уменьшиться, если в стране будет стабильность и более или менее нормальный рост. С 2000 до 2008 года в Украине уменьшалась доля теневой экономики, но тогда никаких резких движений или существенных реформ власти не осуществляли.

Как отмечает Андрей Попов, меры детенизации традиционные – «кнут» и «пряник». Необходимость «кнута» оправдана тем, что бизнес по своей природе добровольно не откажется от повышенной нормы прибыли. Широкий комплекс мер в этом направлении уже предпринят: существенно сокращена сфера применения единого налога для среднего и крупного бизнеса (который использовал ФОПов для оптимизации налогообложения), увеличены санкции за нелегальное трудоустройство и повышена минимальная зарплата, ведется борьба с «налоговыми ямами», которые позволяли оптимизировать НДС, ограничивается уровень наличного денежного оборота (наличные – основа теневой экономики), существенно усилен контроль в сфере трансфертного ценообразования и так далее.

«Пряник» – это создание ситуации, когда издержки от теневого бизнеса становятся более высокими, чем расходы на ведение бизнеса «в белую», а преимущества и безопасность «белого» бизнеса – более весомыми, чем преимущества и безопасность «серого». Плюс нужно снижение налоговой нагрузки на бизнес, упрощение всевозможных госпроцедур, их максимальная прозрачность и автоматизация и дальнейшая дерегуляция», – добавляет эксперт.

Вывод средства из «тени» – это комплексное решение, основанное на создании привлекательного инвестиционного климата, привлечении инвестиций и внедрении инноваций, ограничении влияния государства на бизнес и социальной ответственности самого бизнеса, то есть готовности платить налоги в полной мере.

«Я думаю, ключ решения проблемы экономики в тени лежит в плоскости взаимодействия бизнеса и государства и нахождения оптимального баланса для всех заинтересованных лиц. Фискальная нагрузка не должна убивать бизнес, но и сами предприятия/работники должны понимать, куда уходят уплаченные ими налоги. Важно, чтобы добросовестные плательщики могли получить необходимые социальные гарантии. И государство действительно неукоснительно выполняло обязательства. Кроме того, внедрение новых технологий и упрощение администрирования также влияет на желание бизнеса работать легально», – подчеркивает Алексей Амфитеатров.

Теневая экономика – это не только разные бизнес-схемы минимизации налогообложения, но и более понятная простому украинцу реальность – разнообразные взятки и «благодарности», получение зарплаты «в конверте», таксование без получения лицензии (про «евробляхи» и говорить не приходиться), сдача квартиры внаем без уведомления налоговой и многое другое, что кажется вполне обыденным и понятным, но от того не становится менее противозаконным. Это и есть каждодневная теневая экономика, от которой ой как тяжело отказаться отдельно взятому украинцу. И такой подход сломать гораздо сложнее, чем принять и внедрить даже самые правильные законы.

Юрий Григоренко

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