Теневая экономика заняла почти треть от объема официального ВВП

Уровень теневой экономики за январь-март этого года составил 31% от объема официального ВВП, что на 1 п. п. меньше по сравнению с тем же периодом 2019-го, сообщает Минэкономики в своем отчете со ссылкой на три из четырех методов оценки («расходы населения – розничный товарооборот и услуги», электрический и монетарный). Только метод убыточности предприятий показал увеличение.

Не хуже, чем в Германии. В ЕБРР оценили влияние пандемии на украинскую экономику

При этом общий показатель уровня теневой экономики за прошлый год составил 29%, что на 2 п. п. меньше показателей первого квартала этого года.

Наибольший рост теневой экономики в первом квартале 2020-го зафиксирован в таких видах экономической деятельности с учетом объема валовой добавленной стоимости (ВДС), в сравнении год к году:

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – на 18 п. п., до 54% от уровня ВДС отрасли из-за увеличения убытков предприятий в 6,1 раза в связи с остановкой деятельности на период жесткого карантина;

добывающая промышленность и разработка карьеров – на 21 п. п., до 48% ВДС (вследствие сокращения количества прибыльных предприятий до 51,9% в условиях существенного падения цен на мировых сырьевых рынках);

перерабатывающая промышленность – на 16 п. п., до 41% от ВДС из-за влияния пандемии, неопределенности с конъюнктурой цен на рынках черных металлов и уменьшения внутреннего спроса со стороны машиностроения и строительства;

оптовая и розничная торговля – на 16 п. п., до 36% от ВДС в условиях падения оптового товарооборота убытки предприятий отрасли выросли в 6,3 раза.

Также в Минэкономики отмечают, что детенизация является одним из критериев оценки эффективности внедряемых реформ. При этом теневой сектор является следствием имеющихся в экономике проблем, а не их первопричиной. В Украине детенизацию сдерживают такие факторы:

низкий уровень защиты прав собственности;

несовершенство судебной системы;

высокий уровень коррупции;

сохранение вызовов стабильному функционированию финансовой системы;

наличие неподконтрольных территорий, что грозит возникновением новых схем контрабанды товаров.

Напомним, 16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4102 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения механизмов вывода наемного труда из «теневой ниши».

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram.





Источник