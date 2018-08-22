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Теневая экономика Украины составляет 33% от ВВП

Экономика Украины 22 Авг 2018
Теневая экономика Украины составляет 33% от ВВП
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Уровень теневой экономики в Украине за І квартале 2018 года составляет 33% от официального валового внутреннего продукта (ВВП), это на 4 процентных пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли Украины.

«По расчетам Минэкономразвития в І квартале 2018 года уровень теневой экономики составил 33% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года», — сообщили в пресс-службе Мінекономрозвтку.

Как отметили в Министерстве, детенизация украинской экономики стала возможной благодаря следующим факторам:

  • сохранению главных признаков макроэкономической стабильности и позитивных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса. Этому способствовало, в частности, повышение доходов населения и благоприятных внешних условий;

  • укреплению инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранение высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения ожиданий.

Вместе с тем, динамика детенизации украинской экономики сдерживается проблемами, которые негативно влияют на развитие экономики государства в целом. Среди таких проблем сохраненияе значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных властям территорий, которые образовались в результате войны в Донбассе.

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Напомним, по расчетам Министерства экономического развития и торговли, в 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем 2016 года.



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