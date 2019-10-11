Теневая экономика Украины составила почти 50% от ВВП

Фото: Andrey Nekrasov/Globallookpress

Уровень теневой экономики на Украине почти достиг 50% от ВВП, сообщают украинские СМИ. Речь идет о незадекларированном доходе бизнеса, зарплатах в конвертах и официально неоформленных сотрудниках.

В 2018 году уровень теневой экономики Украины достиг показателя в 47,2% от официального валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Киевского международного института социологии Ольги Лысой.

По её словам, в 2017 году уровень теневой экономики на Украине составлял 46,8%. К 2018 он вырос до 47,2%. Ольга Лысая уточнила, что её данные выше тех, что даёт Минсоцполитики Украины, но зато её данные близки к оценкам независимых экспертов.

«Уровень теневой экономики на Украине в 2017 году составил 46,8%, но с 2017-го и по 2018-й он немного вырос и составил 47,2%», — цитирует УНИАН слова эксперта.

Ольга Лысая отмечает, что если брать данные по отдельным регионам Украины, то там показатель теневой везде примерно на уровне от 44% до 50%. При этом значительную её часть составляет незадекларированный доход бизнеса. Следом идёт выдача зарплат в конвертах и официально неоформленные сотрудники.

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