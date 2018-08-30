Теневая экономика Украины: хорошая мина при плохой игре

В министерстве экономического развития и торговли Украины уверены — теневая экономика демонстрирует четкую тенденцию к уменьшению. Так, согласно данным ведомства, в первом квартале текущего года объем экономики страны, которая работает в «тени», уменьшился до 33% от ВВП, то есть на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В опубликованном министерством отчете отмечается — этому процессу способствует сразу ряд факторов, среди которых сохранение макроэкономической стабильности, рост доходов населения и «укрепление инвестиционной составляющей экономического роста» на фоне позитивных ожиданий бизнеса. В ведомстве признают — динамика детенизации могла быть и лучше, если бы не «нерешенные проблемы», негативно сказывающиеся на развитии экономики в целом. Среди них упоминается и «наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны».

Но, несмотря на это, согласно документу, положительная тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. С 2014 года, когда доля теневой экономики достигала наибольшего за последние годы значения — 43 процента от ВВП — она ежегодно постепенно уменьшалась, потеряв сегодня почти 10 процентов от «кризисного» показателя.

Неудобные сравнения

Правда, эти данные вызывают оптимизм, только если не сравнивать объемы теневой экономики Украины с другими государствами. Так, проведенное для Международного валютного фонда исследования экономистов Леандро Медины и Фридриха Шнайдера свидетельствует — ситуация с экономической «тенью» в Украине является достаточно тревожной не только по сравнению с соседними странами, но и вообще в мире.

В отчете, опубликованном на сайте МВФ в этом году, отмечается, что в период с 1991 по 2015 год украинский теневой сектор в среднем составлял 44,8 процента, а по состоянию на 2015 год, который пока является последним отчетным периодом, он достиг показателя в 42,9 процента. Также документ свидетельствует о том, что в 2015 году даже такие страны, как Российская Федерация и Молдова имели меньший размер теневого сектора — 33,7 и 39,7 процента соответственно.

Разница со странами ЕС, даже на его восточных границах, еще более разительна. Так, в Польше, Литве и Латвии этот показатель составлял менее 17 процентов. Лидеры же рейтинга, такие как Швейцария и Соединенные Штаты, имеют лишь по 7 процентов экономики в «тени». В то же время Украина намного ближе к Либерии и Сальвадору с показателями в 43,7 и 42,6 процента.

Косметическое улучшение

По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Василия Поворозника, основания говорить об определенных успехах в деле детенизации украинской экономики действительно есть. Речь идет прежде всего о макроэкономических причинахм этого процесса. «Это финансовая стабилизация, определенный рост ВВП, относительно стабильная инфляция», — перечисляет Поворозник. Он напоминает, что субъекты экономических отношений склонны использовать переход в «тень» в периоды экономической нестабильности. Поскольку сейчас экономика Украины стабилизировалась, это привело к возвращению в легальное поле тех, кто использовал теневой сектор для минимизации рисков.

Впрочем, базовые проблемы, заставляющие украинских предпринимателей оставаться в тени, так и не были решены, добавляет Поворозник. По его словам, до сих пор не произошло существенных изменений в системе администрирования налогов, отсутствует должное побуждение к выполнению предприятиями налоговых обязательств. Изменения в регуляторной среде, происходящие после 2014 года, имеют неудовлетворительные темпы, которые, вдобавок, только снижаются со временем, добавляет эксперт. «Появились мотивы вести легально бизнес? Тех изменений, которые были, для этого недостаточно», — заключает эксперт, объясняя поразительную разницу с теневым сектором других стран.

На проблемы с налоговой системой Украины указывает и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, уплата налогов в Украине является запутанным и трудным процессом. Слова экономиста подтверждают и данные рейтинга Doing Business 2018 Всемирного банка, согласно которому украинские предприниматели тратят на уплату налогов более 327 часов в год. Для сравнения — у европейского лидера рейтинга Эстонии на это тратят 50 часов в год. «Если у вас налоговая система проста и понятна, а сами налоги не являются обременительными, тогда не платить налоги дороже, чем уклоняться от их уплаты, а теневая экономика будет низкой», — объясняет Пендзин.

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По словам одного из авторов исследования МВФ Фридриха Шнайдера, еще одной причиной, толкающей предпринимателей в тень, является коррупция.

«Теневая экономика — это инструмент бизнеса, чтобы освободить себя от коррупции и давления власти», — отмечает экономист. Правда, добавляет он, в украинском уравнении теневой экономики следует добавить фактор войны, в состоянии которой де-факто находится государство. Но списывать все на конфликт также не стоит — и до 2014 года в Украине был один из самых высоких уровней теневой экономики в Европе, которую, как и сейчас, опережала только Грузия.

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