Тенденция изменится: курс доллара в Украине готовит неожиданный поворот

В ближайшее время украинцам стоит ждать резкого изменения курса валюты

Об этом сообщил экономист Владислав Кравец.

«В настоящее время эти факторы себя исчерпали. В сентябре поддержку курсу гривни будут оказывать поступления валюты от экспортеров сектора АПК, а также возможное возобновление сотрудничества Украины с МВФ. В сентябре гривня будет находиться в коридоре 28-29 грн/$1», — отметил он.

Иное мнение высказал его коллега Олег Куринной. По его словам, доллар будет находится в диапазоне 27,5-28,5 грн/$1.

«Нацбанк вынужден реагировать на пиковые дисбалансы спроса и предложения: за четыре недели августа чистая продажа валюты регулятором на межбанке с помощью аукционов и интервенций по наилучшему курсу в системе Matching составила более $500 млн – месячный рекорд с начала года. В то же время регулятор неоднократно подчеркивал, что в режиме гибкого курсообразования курсовая динамика определяется объективными рыночными трендами, и его задачей является не удержание курса на определенном уровне любой ценой, а сглаживание значительных ситуативных колебаний», — подчеркнул он.

Добавим, гривна продолжает уверенно падать вниз, перевалив психологическую отметку в 28 гривень за один американский доллар.

В начале пике госрегулятор уверял, что ситуация под контролем, но теперь в Нацбанке заявляют, что сдерживание курса не является их компетентностью, и они будут лишь сглаживать избыточные колебания. Эксперты уверены, что очень скоро гривна приблизится к историческому курсу, который был зафиксирован в феврале 2015 года — 30, 01 грн/доллар.

Помимо этого, Минфин в начале пике провел частное размещение краткосрочных облигаций внешних госзаймов в размере 725 млн долларов, которые должны быть погашены уже в следующем году. Известно, что средства поступили, однако ситуация на финансовом рынке не обнадеживает.

По словам НБУ, в Украине уже 3,5 года плавающий курс, поэтому регулятор не несет ответственности за скачки. Видимо, ситуация не меняется к лучшему, если Нацбанк так резко меняет риторику посреди кризиса.

Также в этой ситуации настораживает исследование Минфина относительно состоятельности валютного рынка с учетом грядущих выплат государственного долга, который на сегодня перевалил за отметку в $76 млрд.

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