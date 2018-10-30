Tendam (Women’secret, Springfield.) вернулась к прибыльности за первое полугодие

Tendam возвращается к прибыльности, при этом почти не снижая объема продаж. За период с 1 марта по 31 августа 2018 года группа, владеющая брендами Cortefiel, Women’secret, Springfield и Pedro del Hierro зарегистрировала объем продаж в 554,4 млн евро (41,3 млрд рублей), что на 1,6 % ниже предыдущего аналогичного показателя. Отсутствие динамики компания объяснила «изменениями в физическом ритейле, издержками, сопряженными с погодными условиями, и эффектом от неблагоприятного обменного курса».

Новый магазин Women’secret на Монмартре в Париже площадью 200 кв. метров — Women’secret

Так или иначе, доналоговая прибыль Tendam, составившая 38,9 млн евро (2,9 млрд рублей), внушает оптимизм. В предыдущем аналогичном периоде корпорация столкнулась со значительными убытками, достигшими 272,2 млн евро. В то же время результат Tendam по EBITDA составил 79,4 млн евро – против 85,4 млн евро за тот же период прошлого года.

В том, что касается издержек и маржи (валовая маржа Tendam достигла 62%), то испанская компания демонстрирует лучшие показатели операционной эффективности и сообщает о том, что сократила количество товара на складах – минус 3,5% и 6 млн евро. Кроме того, чистый долг Tendam теперь находится на отметке в 479,6 млн евро; текущий фингод корпорация начинала с чистым долгом в 514 млн евро.

Как и многие другие бренды, fashion-группа активно развивала свое digital-направление, значительно нарастив онлайн-активность: за полгода электронная коммерция Tendam выросла на 27 %, в настоящее время на этот канал приходится 7 % от всех продаж компании на испанском рынке.

Наконец, сеть физических магазинов корпорации, насчитывающая 2016 адресов по всему миру, продолжает модернизироваться и расширяться. В этом году с марта по август у Tendam открылись 28 новых торговых точек, включая новый магазин бельевого лейбла Women’secret в Париже, уже третий во французской столице.



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