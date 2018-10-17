Тень глобального кризиса. Почему он неизбежен и опасен

Тень глобального кризиса. Почему он неизбежен и опасен

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Международный валютный фонд в свойственной ему дипломатической манере предупредил мир о приближении новой реинкарнации мирового глобального кризиса. И если тектонический сдвиг в 2008 году абсолютно оправданно носил название финансового, то в ближайшее время на арену с новым бенефисом пьесы «Весь мир — театр, а рынки в нем — актеры» выйдет кризис экономический. Самое неприятное заключается в том, что если с первым мировые регуляторы научились так-сяк справляться: не «мытьем», так количественным расширением, то во втором случае инструментарий требуется шире, а сфера его применения – глубже. И самое главное, основные мировые участники должны будут пожертвовать своим эгоизмом и интересами национальных рынков, чтобы «кривая» мирового развития вывезла не на новое дно, а хотя бы в формат нынешнего, пусть и относительно анемичного, но все же роста.

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Но как это сделать, если вместо координации совместных усилий и возврата к старому доброму дирижизму мир скатывается в состояние международных торговых войн и повсеместного протекционизма. Да и как поверить в наличие глобального дирижера, коим в прежние времена выступали США, если после каждого выступления нынешнего президента этой страны функционерам Всемирной организации торговли нужно повесить на входе амбарный замок и написать послание миру: «Все ушли в свои страны». Ну а потенциальный «глобальный дирижер» в лице Дональда Трампа все больше становится похож на дирижера Станисласа из фильма «Большая прогулка» с его известным: «Дас ист антракт!».

Мировые игроки слишком рано поверили в то, что самое страшное уже позади и можно с новым усердием «сегментировать мир». Наиболее уязвимы к проявлениям будущего кризиса будут, к сожалению для нас, развивающиеся экономики с их сырьевым проклятием и инвестиционной зависимостью. В первую очередь кризис проявит себя в росте процентных ставок (и тут мы уже в когорте лидеров), а также в части оттока инвестиций и ограничения доступа к международному капиталу. Хотя здесь мы и так уже на дне и царапаем гранит: доступ к финансовым ресурсам Украина в основном имеет лишь благодаря помощи международных организаций, таких как МВФ и Всемирный банк. Что касается оттока, то «утекать» особо уже нечему, разве что поднимется коррупционный ил в виде традиционного предвыборного бегства элит и их активов. Ведь главный принцип политической борьбы у нас всегда был таким: «Горе проигравшим», равно как и «Друзьям – все, остальным – закон».

Отток капитала с развивающихся рынков – это угроза для курса местных национальных валют, и уже сегодня регуляторы таких стран должны предпринимать шаги по созданию внутреннего рынка инвестиций, не полагаясь на внешний, глобальный рынок. Кроме того, чрезвычайно важно и создание эффективных стимулов для тех, кто захочет остаться на рисковом рынке в условиях глобальной турбулентности. Выживут лишь те экономики, которые встретят надвигающийся шторм с закрытыми «ставнями» и достаточным уровнем валютных резервов.

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Почему будущий кризис будет экономическим, а не финансовым? Дело в том, что у старых экономических циклов была одна общая природа: разбалансировка между спросом и предложением и проблема перепроизводства товаров. Чтобы социализировать огромные массы населения в странах третьего мира, мировая экономика должна больше потреблять, то есть постоянно расти, расходуя все больше и больше ресурсов. Перепроизводство в такой парадигме решалось с помощью цикличных кризисов, когда перегретая экономика отправлялась на «охлаждение». Но талантливый руководитель ФРС США Алан Гринспен нашел новый способ «охлаждения» экономического двигателя: перепроизводство товаров и прочих материальных активов, например, рынка жилья, можно решить с помощью поглощения «лишних активов» избыточной эмиссией финансовых инструментов. Что и привело к новому кризису, но на сей раз финансовому. И если раньше в периоды экономического спада австралийские фермеры забивали свои стада овец и закапывали их бульдозером, а греки то же самое делали с фруктами, то в случае с глобальным финансовым кризисом «сжечь» пришлось сотни миллиардов лишних «финансовых инструментов».

Но будущий кризис будет иметь экономическую основу, и вот почему. Дело в сочетании нескольких экономических циклов, которые подобно «параду планет» выстраиваются сейчас в одну линию:

короткого (цикл Китчина) – период до четырех лет, который характеризуется тем, что скорость реагирования субъектов бизнеса

среднего (цикл Жюгляра) – период до 11 лет, который характеризуется влиянием на экономику уровня капитальных инвестиций;

долгосрочного (цикл Кондратьева) – период до 40 лет, который зависит от смены технологических укладов и научно-промышленной революции.

Об этих циклах мы уже упоминали в предыдущих статьях, теперь же попробуем проиллюстрировать их воздействие. Уже из длительности коротких и средних циклов видно, что в один цикл Жюгляра входит два цикла Китчина. Очевидно, что спад международных инвестиций начался сразу после глобального кризиса 2008 года. Учитывая этот факт и продолжительность среднего цикла, получаем завершение нынешнего цикла Жюгляра, приходящееся на 2018-2019 гг.

А теперь попробуем (насколько это возможно в рамках данной статьи) сформировать «матчасть» к высказанным выше утверждениям. Используем данные «Доклада о мировых инвестициях» на 2015-2018 гг., опубликованные конференцией ООН по торговле и развитию.

В 2015-2016 гг. глобальные инвестиции находились на своем максимальном экстремуме: в 2015 году их объем вырос на 38%, причем инвестиции в развитые экономики выросли на 55%, а в развивающиеся – на 9%. Но уже тогда прозвучали и тревожные звонки: объем вывода капитала ускорился до 33%, вплотную приблизившись к параметрам предкризисного 2007-го (тогда вывод инвестиций вырос на 40%). В целом, в 2015 году объем глобальных инвестиций сравнялся с параметрами 2007 года и достиг 1,7 трлн долл. В 2016 этот индикатор еще немного подрос – до 1,87 трлн долл., но динамика была уже явно не та. В 2017 году был впервые зафиксирован спад глобальных инвестиций – их сумма уменьшилась до 1,43 трлн долл., или на 23%. Налицо понижательная фаза среднесрочного цикла Жюгляра с выходом на минимальные экстремумы в ближайшее время.

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Больше всего глобальные инвестиции сократились в группе развитых стран (-37%), а ведь именно они генерируют основной мировой ВВП. В ЕС глобальные инвестиции упали на 42%, в Северной Америке – на 39%. Что касается развивающихся рынков, то их инвестиционная динамика была на нуле. При этом падение на 21% наблюдалось в Африке, а в Латинской Америке – рост на 8%. Инвестиции в переходные экономики рухнули на 27%.

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Бегство инвестиций сопровождалось и снижением средней доходности глобальных инвестиций: с 2012 года доходность в рамках мировой экономики упала с 8,1% до 6,7%. При этом в развитых странах – с 6,7% до 5,7%, в развивающихся – с 10% до 8%, в переходных – с 14,4% до 11,8%.

Таким образом, разрушение действующего цикла Жюгляра неизбежно в ближайшее время, и глобальные инвестиции продолжат сокращаться.

А что происходит с короткими циклами Китчина?

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Как правило, их динамику можно отслеживать с помощью цен на сырье, в первую очередь на нефть. Возьмем среднегодовые котировки на баррель нефти марки Urals. Начиная с 2007-го, цена нефти упала с 95 долл./бар. до 61 долл./бар. в 2009-м. Таким образом, в 2008-м закончился прежний короткий цикл Китчина и начался новый, который в свою очередь завершился в 2014 году, то есть спустя пять лет. Почти по классике жанра. Сейчас нефть находится в тренде роста, и завершение текущего цикла Китчина, активированного в 2014-м, может произойти в 2019-м, то есть опять через пять лет с даты начала позитивной динамики. Во всяком случае котировки нефти сейчас полностью совпадают с показателями предкризисного 2007-го.

Что касается циклов Кондратьева, то мировая экономика сейчас движется к стремительному сокращению удельного веса сырьевых отраслей (первичный сектор) и промышленности (вторичный цикл). Зато будет расти третичный – сектор услуг, наука, образование, медицина. Даже в условиях спада глобальных инвестиций инновационные отрасли экономики будут перехватывать все самое «вкусное». В этих условиях «традиционалам-староверам» мало что останется, разве что объедки с барского стола, да и то не факт.

В целом, новый девиз мировой экономики: «Любишь медок, люби и холодок». Прежний, посткризисный («Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке»), уже не актуален.

Как показал упомянутый выше доклад ЮНКТАД, в 2017 году инвестиции в новые проекты сократились на 14%, наибольший спад глобальных ПИИ наблюдается в промышленности и, в частности, в секторе переработки. При этом количество международных инвестиционных договоров (МИС) сократилось до исторического минимума, зафиксированного в 1983м году! А динамика МИС как раз характеризует движение цикла Кондратьева, ведь усиление международных инвестиций, как правило, совпадает с развитием очередного технологического уклада. Кстати, нынешний цикл Кондратьева начал формироваться в начале 80-х годов прошлого века. Добавим 40 лет…

Что делать в этой «парадигме» Украине? Ведь у нас в следующем году намечается свой «парад планет»: выборы, выплаты внешних долгов…

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Как показал анализ глобальных инвестиций, за последние 10 лет у 101 страны мира, формирующей 90% мирового ВВП, развитие осуществляется в парадигме национальной промышленной политики, наличие которой является важнейшим фактором в привлечении инвестиций. Ведь долгосрочная промышленная политика дает инвесторам столь необходимые для них маркеры и индикаторы, позволяющие принять правильные инвестиционные решения. Это подтверждают и данные отчета: промышленная политика в указанных странах опирается на долгосрочную программу привлечения инвестиций. Цитата: «Современная промышленная политика является одним из ключевых факторов, определяющих тенденции в области инвестиционной политики».

Ключевые цели суверенной инвестиционно-промышленной политики современной страны – это устойчивый экономический рост, основанный на закрытых, эндогенных моделях внутреннего развития, а также инновации, творческая экономика знаний, инвестиции в новые отрасли, актуальные в условиях новой научно-промышленной революции. При этом около 40% глобальных инвестиций имеют вертикальный характер (направляются на развитие имеющихся отраслей), 35% — горизонтальный (направлены на увеличение производительности труда) и 25% — в новые отрасли согласно ранжиру научно-промышленной революции (НПР).

Думаю, уже все успели заметить, что последние годы Украина развивается без национальной промышленной политики, с ожидаемым отсутствием инвестиционной стратегии и самих инвестиций. Нет ни вертикальных (развитие существующей промышленной базы), ни горизонтальных (повышение производительности труда) ПИИ. Об инвестициях в инновации и современный третичный сектор вообще умолчим. Единственное направление, куда в Украине еще идут деньги, – это логистика, обслуживающая вывоз сырья за рубеж. По методу викингов, осваивающих торговый путь «из варяг в греки». В этой модели нужны лишь торговые «укрепленные» форпосты для вывоза «орехов, меда, зерна и металла» и быстрые транспортные коридоры. Плюс экспорт рабочей силы. В такой системе координат удивительно не то, что у нас приток инвестиций на уровне стран «южнее Сахары». Странно, что сама по себе экономика еще не отбросила тощие ноги с треснувшими копытами.

Как говорится, «не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого власть умна».

Алексей Кущ

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