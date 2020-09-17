Teletrade рассказал, стоит ли ждать роста доллара до конца года — Минфин

Ключевыми факторами, определяющими курс доллара к гривне, на сегодняшний день являются местные выборы в октябре, вероятность будущего транша от МВФ и перспектива второго выхода на карантин, связанного с распространением коронавируса в Украине – прогнозирует движение валютного рынка аналитик международной финансовой компании Телетрейд Сергей Родлер.

Традиционным вопросом, волнующим многих украинцев в преддверии окончания бюджетного года является вопрос курса доллара по отношению к гривне. Финансовый аналитик Телетрейд Сергей Родлер уверен, доллар будет расти:

«С начала сентября гривна просела на 27 копеек по отношению к доллару США — с 27,56 до 27,83 грн. Потенциал падения до уровня 30 и более есть, и уже в ближайшее время. Основными причинами, и рисками для гривны, являются внутренние политические факторы на фоне распространения коронавируса», — считает эксперт Телетрейд, -«Так, в ближайшее время национальная валюта может упасть под гнетом предстоящих выборов, что сулят политическую нестабильность, и неопределённости от МВФ о будущих переводах средств в рамках 18-месячной программы stand-by».

Одним из определяющих факторов курса этой осенью в Телетрейд называют местные выборы и связанную с ними политическую неопределенность:

«Важно сейчас понимать всю серьезность риска того, что выборы могут быть сорваны как по внешним причинам, так и по внутренним. А значит МВФ не торопится с комментариями по будущим выплатам как раз-таки из-за предстоящих выборов».

Аналитик Телетрейд Сергей Родлер уверен, если не будет новых поступлений от МВФ, о которых договорилось в 2020 году, то есть риск недостатка средств для выплат по внешним обязательствам. Впрочем, прогнозируемые риски не являются настолько критичными, чтобы говорить о дефолте:

«Дефолта не ждем, достаточность ЗВР пока не угрожает гривне. Сегодня золотовалютные резервы Украины (ЗВР) составляют $21,8 млрд. Но опасения у инвесторов есть и они оправданны, из-за того, что МВФ пока совершенно никак не ориентирует в сроках будущих выплат (были заявления, что даже условия текущей программы могут быть пересмотрены)» — говорит Сергей Родлер.

Напомним, что данная программа (общим объемом $ 5 млрд) была предложена Украине после отмены в мае этого года уже согласованной с Киевом программы EFF ($ 8 млрд).

Не смотря на растущее количество зарегистрированных случаев заболеваний коронавирусом в Украине, перенос выборов власти пока не рассматривают и если очередной масштабный уход на карантин и ожидает украинцев в ближайшее время, скорее всего это произойдет уже после голосования:

«Выборы в Украине должны состояться в установленный законом срок — 25 октября 2020 года. Выплаты по внешнему долгу до конца 2020 года следующие: третий квартал — $5,24 млрд., в четвертом квартале — $2,99 млрд. Исходя из этой информации, информационно-аналитический департамент Teletrade сделал следующий вывод — в моменты выплат по долговым обязательствам ждем валютные колебания в негативную сторону – гривна будет дешеветь к уровню 30 и даже 32 по доллару США. Но более значительной девальвации гривны не ждем, так как средства на выплаты у страны есть» — заявляет эксперт Телетрейд Сергей Родлер.

Кроме того, аналитик Телетрейд отмечает, что перспектива удешевления гривны есть и из-за ожиданий возобновления деловой активности в стране:

«Это станет причиной для роста спроса на валюту со стороны бизнеса и населения, а далее и спекулятивные настроения будут расти. Но фактор возобновления деловой активности под вопросом из-за непонимания того, как будет далее распространяться коронавирус. До сих пор пандемия выступает негативным драйвером — как фактор неизвестности. Это негативно сказывается на курсе национальной валюты» — комментирует ситуацию Сергей Родлер.

И действительно, если мы посмотрим на мировую практику, то на текущий момент и Израиль, и Великобритания, и США, и многие другие страны активно ужесточают карантин. Вероятно, что и Украина последует такому примеру.

«При такой ситуации оптимистичные прогнозы МВФ о падении ВВП на 6% за 2020 год будут пересматривать в негативную сторону, а вот инфляция, более вероятно, расти не сможет. Причиной такой динамики станет низкий спрос на продукцию в стране со стороны населения из-за высокого уровня бедности, и отсутствия накоплений» — говорят в Телетрейд.

Таким образом, доллар, с высокой долей вероятности, вырастит еще до окончания избирательной кампании в конце октября. Далее результаты местных выборов определят судьбу будущих траншей МВФ и после того, как прояснится ситуация с ужесточением карантина в Украине, можно будет складывать более точный прогноз в отношении движения доллара уже в следующем году.

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