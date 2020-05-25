Телеканалы снизили выполнение языковых квот до минимума, — Нацсовет по ТВ. Новости политики

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратился с призывом к телевещателям относительно необходимости соблюдения языковых квот в телеэфирах

Об этом сказано в письме, обнародованном пресс-службой Нацсовета, передает «ДС».

«Национальный совет письмами обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка. Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении», — сказано в сообщении.

У Регулятора выразили беспокойство в связи с такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщала «ДС», президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 20 мая поддержал пересмотр языковых квот.

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