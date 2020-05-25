Вы здесь: Главная / Политика / Телеканалы снизили выполнение языковых квот до минимума, — Нацсовет по ТВ. Новости политики

Телеканалы снизили выполнение языковых квот до минимума, — Нацсовет по ТВ. Новости политики

Политика 25 Май 2020
Телеканалы снизили выполнение языковых квот до минимума, — Нацсовет по ТВ. Новости политики
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратился с призывом к телевещателям относительно необходимости соблюдения языковых квот в телеэфирах

Об этом сказано в письме, обнародованном пресс-службой Нацсовета, передает «ДС».

«Национальный совет письмами обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, и просит объяснить их редакционную политику относительно обязательной доли звучания в эфире украинского языка. Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении», — сказано в сообщении.

У Регулятора выразили беспокойство в связи с такой ситуацией и видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как сообщала «ДС», президент Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 20 мая поддержал пересмотр языковых квот.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

← суда «Газпрома» скрывают маршрут на Балтику — Новости политики, Новости России — EADaily Пираты освободили из плена семерых украинских моряков. Новости политики →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top