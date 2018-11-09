Telecent (Китай): «двуглавый орел» ищет возможности для бизнеса на востоке

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Разве не радостно встретить друга, прибывшего издалека! Россия, будучи одной из 12 стран-партнеров первого Китайского международного импортного ЭКСПО, несомненно стала объектом пристального внимания китайских потребителей.

В данный момент российско-китайские отношения находятся на наилучшей стадии развития за всю свою историю. Россия, будучи самым крупным соседом Китая, искренне удовлетворена результатами этой импортной выставки. Утром, когда китайское правительство только приняло решение о проведении этого мероприятия, Россия была первой страной, власти которой задумались о поездке в Китай. Российский стенд на ЭКСПО был одним из самых больших, участвовало более 120 компаний. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев посетил выставку по приглашению китайской стороны — он присутствовал на церемонии открытия и участвовал в мероприятиях, связанных с ней.

За такой шанс, как ЭКСПО, необходимо использовать всем — как Китаю, так и России. Именно отсюда начинаются процветающие рынки, взаимная выгода, будущие неограниченные возможности.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Горьков заявил, что участие в этой выставке позволит увеличить рейтинг российской продукции.

Китай на торгово-экономической «карте мира» всегда считался рынком с неограниченными возможностями. Так думает и Россия, ведь для нее Китай — это один из самых перспективных зарубежных рынков. Каким образом дружественные отношения между КНР и РФ удовлетворяют потребности предприятий и потребителей двух стран? Все дело в платформах!

Накануне открытия ЭКСПО в одном из интервью замминистра экономического развития РФ Горьков заявил, что очень многие российские компании надеются проложить путь на китайский рынок через участие в этой выставке.

© AP Photo, Ng Han GuanОхрана у входа на Первую китайскую международную импортную выставку в Шанхае

«Нам не хватает известности»

Большую часть среди 120 с лишним российских компаний-участниц ЭКСПО занимали аграрно-промышленные предприятия. Это не для кого не стало сюрпризом, так как в последнее время двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией между двумя странами росла огромными темпами. Она уже стала новый фактором роста российско-китайской торговли.

Как заявил Горьков, сельское хозяйство — это характерная черта российского стенда. Так российские зерновые уже начали проходить сертификацию для поставок в Китай. В следующем году работа по экспорту зерновых в Китай будет продолжаться, и обе стороны будут и дальше укреплять сотрудничество.

В данный момент российские компании начинают продвигать популярные на китайском рынке товары через всевозможные платформы электронной коммерции. Горьков честно заявил, что для расширения своего присутствия на рынке КНР России необходимо обратить внимание на существующие проблемы.

«Чего нам не хватает? Нам не хватает известности». Он считает, что предприятиям необходимо усиливать рекламу своих брендов в Китае, продвигать концепцию «сделано в России», популяризировать российские экологически чистые продукты питания, чтобы удовлетворить спрос со стороны китайских покупателей.

Россия — это важный мировой промышленный гигант, поэтому высокотехнологичное машиностроение на российском стенде также заслуживало внимания.

«Немалая часть нашей продукции очень технологична и конкурентоспособна. Однако китайский рынок диверсифицирован, и масса западных производителей уже вышли на него. Именно поэтому России стоит сосредоточиться на рекламе и повышении узнаваемости своих товаров». По словам Горькова доля экспортируемой из России в Китай продукции машиностроения в торговле двух стран постоянно растет. Это означает, что в будущем у РФ и КНР есть множество возможностей для развития сотрудничества в промышленности.

К примеру, стороны основывают новые совместные предприятия и проекты в таких сферах, как авиа- и вертолетостроение. Все это может стать новым направлением развития будущего российско-китайского сотрудничества.

В поиске новых точек роста торгового сотрудничества

Инновации и предпринимательство, высококачественный рост уже стали лейтмотивами социально-экономического развития Китая в новой эпохе. Эти направления играют роль двигателя трансформации китайской экономики, что во многом побуждает Россию на стимулирование развития этих отраслей.

Как заявил Горьков, в этом году РФ вложит больше сил в инновации и предпринимательство. В данный момент в стране активно создаются условия, ищутся новые направления сотрудничества, появляются механизмы и фонды поддержки проектов. Кроме того, для расширения торгового взаимодействия Россия будет активно поддерживать малые и средние предприятия, привлекать все новые и новые компании. «Доля экономики сферы услуг в Китае становится все больше, растет и ее роль. В России происходит то же самое, развивается электронная коммерция и IT-технологии — мы надеемся, что обмен между двумя странами в этих сферах будет усиливаться.

Фактически, позволяя компаниям понять возможности китайского рынка, импортное ЭКСПО также дает им шанс выйти на этот рынок.

Синьхуа29.01.2018Sohu11.10.2018The Paper17.11.2017

«Гарантировать баланс в торговле можно только одновременно ‘выходя вовне’ и привлекая к себе». Горьков заявил, что через участие в ЭКСПО Россия будет не только продвигать в Китае собственную конкурентоспособную продукцию, но ввозить товары, необходимые России. Именно поэтому РФ приветствовала идею проведения такой выставки, как импортное ЭКСПО.

«Старшее поколение в Китае многое знает о бывшем СССР. Однако молодежи необходимо увеличить свои знания о России». Горьков считает, что самые представительные российские компании, технологии и сервисы будут демонстрировать конкурентоспособность страны, что будет важно для раскрытия имиджа РФ.

Мы верим, что участие в этой выставке позволит России не только показать свой торгово-экономический потенциал и достичь результатов по крупномасштабным проектам сотрудничества с Китаем, но и найти новые точки роста в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве.

Основными российскими экспонатами был шоколад «Аленка», подарок Путина — мороженое, мед, геркулес и икра — доступные по ценам российские деликатесы уже здесь!

Огромная по территории Россия показала на первой Китайском международном импортном ЭКСПО свою сельскохозяйственную продукцию.

Российский стенд на выставке был разделен на пять секторов: продукты питания и продукция сельского хозяйства, высокотехнологичное оборудование, медицинское оборудование и медикаменты, сфера услуг и товары широкого потребления.

Большую часть стенда РФ занимали продукты питания — российские агропромышленные предприятия были сконцентрированы на половине всего стенда.

В глазах мировой общественности Россия всегда была промышленным гигантом с мощным оборонным комплексом. Однако за последние годы российское сельское хозяйство также отвоевало себе место под солнцем. Главное для народа — это пища, и интересно будет посмотреть, сможет ли сельскохозяйственная продукция и продукты питания из РФ покорить китайцев.

Ожидается, что недорогие и качественные российские продукты питания «войдут в дома» обычных китайцев

Говоря о самых характерных российских продуктах питания, китайские потребители с наибольшей вероятностью вспомнят национальный шоколад «Аленка». Это — лакомство с долгой историей, появившееся в 1965 году на фабрике «Красный октябрь», история которой также насчитывает более 160 лет. Это были прямоугольные шоколадные плитки в простой и легкой упаковке за доступную цену. В этом шоколаде воплощена основная черта российских продуктов питания — они вызывают у людей воспоминания.

Помимо шоколада есть и другой товар, уже вошедший в жизнь обычных китайцев — мороженое. На саммите G20 в Ханчжоу президент РФ Владимир Путин вручил мороженое в подарок лидеру КНР Си Цзиньпину.

В качестве сырья при производстве и мороженого, и шоколада используются молочные продукты. Качество их в РФ превосходно — это касается огромного ассортимента товаров: молока, кефира, сыров. Кроме того, есть еще мед, конфеты, овсяные хлопья, икра, водка — все эти продукты с российским колоритом выставлялись на импортном ЭКСПО. Демонстрировали свою продукцию такие крупные производители продуктов питания, как «Белевские сладости», «Объединенные кондитеры», «Айсберг».

«В отличие от продукции западных компаний с известными брендами российские продукты питания пока не пользуются всеобщей популярностью». По словам Чжэн Цзеланя, молодого преподавателя Института России, Восточной Европы и Средней Азии Шанхайского университета иностранных языков, это связано с легкомысленной натурой россиян. Они считают, что чем лучше качество, тем легче продать продукцию, и мало обращают внимание на упаковку. Этот объективный фактор не позволяет российским товарам выйти на международный рынок. Важная причина для участия компаний в РФ из импортном ЭКСПО — это возможность продвижения и своей продукции, и своего бренда.

У российской сельскохозяйственной продукции есть козырь — она полезна и безопасна

Помимо продуктов питания есть и еще много видов высококачественной сельскохозяйственной продукции, которая, как ожидается, выйдет на китайский рынок.

За прошедшие 5 лет сельскохозяйственное производство в России выросло на 20%, так по производству зерновых РФ установила рекорд в 135 миллионов тонн. Данные показывают, что сейчас Россия является вторым в мире экспортером зерновых, при этом по объемам экспорта пшеницы она занимает первое место в мире.

Специалисты считают, что сельское хозяйство стало «локомотивом» экономического роста РФ, это связано с множеством факторов. Прежде всего, в России много черноземных земель и разнообразный климат, что представляет собой важную основу для развития сельского хозяйства. Особенно это стало заметно с 2014 года, когда РФ столкнулась с западными санкциями. Кроме упора на традиционный экспорт энергоресурсов России пришлось крепко взяться на аграрный комплекс. Сейчас эта сфера уже является высокотехнологичным производством, она не только двигает экономический рост, но приносит доход от экспорта.

Стоит упомянуть и то, что Россия серьезно относится к защите окружающей среды. Существует масса законодательных и системных ограничений для земледелия, как, например, запрет на чрезмерное использование пестицидов. Это гарантирует экологичность сельскохозяйственной продукции. Нетрансгенная соя является одним из основных направлений экспорта.

© РИА Новости, Шоколад «Аленка» на прилавке магазина

Компании-участницы надеются найти новые возможности для развития

Немало высокотехнологичных предприятий, участвующих в импортном ЭКСПО, надеются найти больше возможностей для сотрудничества и расширения своего присутствия на рынке.

Так в сфере медицинских товаров и оборудования передовую продукцию и технологии выставит холдинг «Швабе».

Как показывают открытые данные, этот холдинг основан в 1837 году и принадлежит Ростех, является лидером в производстве оптических приборов в России. Этот концерн в основном проводит исследования и производит высокотехнологичные оптические системы двойного назначения (гражданские и военные), медицинскую аппаратуру и инструменты, энергосберегающее осветительное оборудование, технологии «умного города» и т. д. В данный момент «Швабе» занимается рядом проектов сотрудничества с китайскими компаниями.

Вступив в эпоху интернета, Россия начала обращать большое внимание на разработку визуальный информационных технологий, в софт-индустрии появилась плеяда талантливых людей. Кроме известного антивируса Касперского, Чжэн Цзелань также привел в пример признанную всем миром поисковую систему. Помимо американского «Гугл» (Google) и китайского «Байду» (Baidu) крупным игроком также является российский «Яндекс».

На полях импортного ЭКСПО посетители могут поближе познакомиться с экспонатами и технологиями российских предприятий, а также высокотехнологичным производством этой страны в целом.

«Многим малым и средним российским компаниям, обладающим потенциалом для развития, эта выставка может предоставить шанс для переговоров и создания проектов» — заявил Чжэн Цзелань. Участвуя в импортном ЭКСПО, эти малые и средние предприятия надеются не только расширить деловые связи с Китаем, но и получить финансирование из-за рубежа. В конце концов Россия восхищается интенсивностью, с которой Китай поддерживает инновации и предпринимательство, а также системой финансовых каналов, созданной с той же целью.

Российско-китайское сотрудничество в цифрах

В этом году российско-китайская двусторонняя торговля развивалась быстрыми темпами, товарооборот за первые 8 месяцев составил 67,5 миллиардов долларов, что га 25,7% выше показателя за тот же период 2017 года. Ожидается, что объем товарооборота за весь год достигнет 100 миллиардов долларов.

Китай восьмой год подряд сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера России, в то время как РФ занимает 11 место в списке основным торговых партнеров КНР.За первые 7 месяцев этого года китайские прямые инвестиции в Россию составили 230 миллионов долларов, российский иностранный капитал в Китае достиг 48,64 миллионов долларов — КНР продолжает оставаться основным инвестором российской экономики.

По данным ФТС РФ в 2017 году товарооборот между Россией и Китаем достиг 84 миллиардов долларов. Россия обогнала Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

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