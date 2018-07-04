Текущие тенденции экономического развития Украины

Не так давно СМИ опубликовали информацию о том, что Украина продемонстрировала один из самых высоких темпов прироста ВВП в 2017 году среди всех стран мира в долларовом эквиваленте. Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины в 2017 году вырос более чем на 20% и составил 112 млрд. долларов.

Что же происходит на самом деле?

В I квартале 2018 рост реального ВВП Украины ускорился до 3.1% в годовом измерении с 2.2% в IV квартале 2017 года.

В целом, после преодоления падения, экономика Украины растет уже восемь кварталов подряд. Ускорения экономического роста удалось достичь, прежде всего, благодаря увеличению инвестиций и внутреннем потребительскому спросу.

В частности рост капитальных инвестиций в I квартале 2018 вообще ускорился до 37.4% в годовом измерении. Наибольшие объемы инвестиций были направлены в промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, а также торговлю.

Основным источником инвестиций были собственные средства предприятий и организаций. Их доля в общем объеме освоенных (использованных) капитальных инвестиций в I квартале составила 76.2%.

Увеличить инвестиции позволило улучшения финансовых результатов предприятий. Так финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения за I квартал 2018 составил 132.9 млрд. грн. прибыли, что почти на 30% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Внутренний потребительский спрос стимулировал увеличение доходов населения. В частности располагаемый доход населения Украины за I квартал 2018 увеличился на 25.2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, реальный располагаемый доход — на 10%. Основным источником доходов оставалась заработная плата.

Вклад чистого экспорта в экономический рост в I квартале 2018 был отрицательным. Экспорт товаров и услуг за этот период снизился почти на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что, прежде всего, было обусловлено уменьшением объемов поставок зерновых, масличных культур, а также транзита энергетических ресурсов. В то же время снижение энергетического импорта обусловило снижение импорта товаров и услуг в целом (на 5.4%).

После I квартала экономика Украины продолжила расти на фоне оживленного потребительского спроса и благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В результате рост промышленности за январь — май 2018 составил 2.6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Темпы роста в добывающей и перерабатывающей промышленности в целом были почти одинаковыми. Среди отраслей перерабатывающей промышленности самые высокие темпы роста зафиксированы в химической промышленности (41.6%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (7.1%), а также в машиностроении (6.9%).

Оборот розничной торговли за январь — май 2018 увеличился на 6.1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, оптовой — на 4.8%.

Что касается внешней торговли, то за пять месяцев 2018 экспорт товаров вырос на 11.8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, импорт — на 14,3%. В результате дефицит текущего счета платежного баланса Украины расширился до 415 млн. долл. США (с 308 млн. долл. США в соответствующем периоде прошлого года).

Рост сельского хозяйства за январь — май 2018 составил всего 0.2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

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В то же время пока сохраняются риски замедления экономического роста Украины, в т. ч. из-за возможного:

— ухудшения внешнеэкономических условий торговли, в частности из-за «торговых войн» и жестких монетарных условий, что может привести к сжатию международной торговли и снижение спроса на продукцию украинского экспорта;

— фискальное доминирования, что может ограничивать государственные инвестиции и увеличить долговую нагрузку, сдерживая экономическое развитие страны в среднесрочной перспективе.

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