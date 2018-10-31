Текущее состояние экономики Украины позволило бы обойтись без новых заимствований, если бы не пиковые расчеты по старым кредитам …

Украина в текущем году могла бы уже обойтись без внешних заимствований, если бы не обязательства по старым кредитам, выплаты по которым припадают на 2019 год, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Текущее состояние экономики уже позволило бы стране обойтись и без заимствований – я это подчеркиваю – если бы не пиковые расчеты по старым кредитам, которые относятся к выплатам следующего 2019 года. 54 млрд долл. – общее долговое наследие, которое «нагуляли» нынешние «борцы за правду» в 2007-2013 годах, будучи у власти»,- заявил президент на встрече с представителями бизнеса в среду.

Он напомнил, что обязательства повысить цены на газ для населения взяло правительство еще в 2008 году.

«Обязательства уравнять внутренние и внешние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла в 2008 году…соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Канн, а кто в то время был премьер-министром, я называть не буду», — сказал президент, добавив «шерше ля фам».





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