: Технологии и медиа :: РБК

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На следующий день о том, что Тиньков вел переговоры о продаже банка с Евтушенковым, также сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их словам, оценка «Яндексом» TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) не удовлетворила владельца последней.

22 сентября TCS Group сообщила, что заключила предварительное соглашение о своей продаже «Яндексу». Стоимость компании оценена в $5,48 млрд, но, как заявляли стороны, часть сделки будет профинансирована деньгами, а часть — акциями «Яндекса» (точные пропорции не раскрывались).

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Как отмечается в отчете Газпромбанка, для TCS Group возможное появление еще одного покупателя создает вероятность улучшения условий продажи конечному покупателю, кто бы он ни был.

Греф оценил сделку «Тинькофф» и «Яндекса» фразой «не боимся конкуренции»

В то же время возможную сделку TCS Group и «Яндекса» аналитики оценивали положительно. Согласно отчету «Атона», приобретая Тинькофф Банк, «Яндекс» сможет увеличить клиентскую базу (у «Тинькофф» сейчас более 9,3 млн клиентов, пользовательская аудитория «Яндекса» — более 70 млн человек), открыть новые возможности перекрестных продаж и расширить каналы привлечения клиентов. «Яндекс» станет бесспорным лидером на российском рынке финансовых технологий. Какое-то время группе пришлось умерить свои амбиции в финтехе из-за соглашения о неконкуренции с СП («Яндекс.Деньги»; создано в июле 2013 года. — РБК) со Сбербанком в сфере электронной коммерции. Решение о покупке TCS Group, самого быстрорастущего частного онлайн-банка в России, является огромным шагом на пути к полноценной экосистеме, охватывающей как ведущие вертикали (поисковые сервисы «Яндекса»), так и ключевые (электронная коммерция, СМИ, агрегаторы такси) и вспомогательные (финансовые услуги)», — писал «Атон».

Кроме того, у «Яндекса» нет финансовых ограничений для совершения подобной сделки: согласно отчету за второй квартал 2020 года, на счетах компании было $3,45 млрд в форме денежных средств и срочных депозитов, что составляет почти 63% от общего размера сделки.

Представители АФК «Система», МТС и Тинькофф Банка воздержались от комментариев.

Автор

Анастасия Скрынникова

При участии

Юлия Кошкина

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