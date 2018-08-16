«Технодом» намерен судиться с Мининформом РК за блокировку сайта

Фото: Пресс-служба

Пресс-конференция по поводу блокировки интернет магазина «Технодом»

Интернет площадка e-commerce technodom.kz была недоступна казахстанцам двое суток — с 7 часов вечера 7 августа до 20.30 9 августа. Как выяснилось, доступ к сайту был заблокирован по предписанию Министерства информации и коммуникаций РК. По предварительным подсчётам, ущерб, нанесённый в результате блокировки интернет-магазина только за один день, оценивается в 30 млн тенге. Это без учёта репутационных рисков. Об этом на пресс-конференции сообщил глава совета директоров АО Technodom Operator Эдуард Ким.

— Ни один закон Республики Казахстан мы не нарушили. В соответствии с казахстанским законодательством, внесудебная блокировка возможна в исключительных случаях. И поэтому я не понимаю, почему заблокировали наш интернет-ресурс, — заявил Эдуард Ким.

Фото: Пресс-служба

Эдуард Ким

Бизнесмен рассказал, что 3 августа на электронный адрес call-центра пришло письмо с файлом под названием «123», на которое изначально никто не обратил внимания — сотрудники решили, что это спам. Лишь после разбирательства, когда сайт перестал работать, выяснилось, что это было уведомление Мининформа.

— Письмо было направлено не правообладателю и собственнику ресурса, а на общий адрес call-центра, — рассказал он.

В своём уведомлении Мининформ сообщил, что в результате поступивших ведомству жалоб была проведена проверка контента и выявлены нарушения законодательных норм, запрещающих публиковать информацию, оказывающую вредное воздействие на детей. Речь идёт об интим-товарах, которые также можно приобрести в интернет-магазине.

— Компания инвестирует более $10 млн в развитие цифрового бизнеса, создавая полноценный market place. Через наш интернет-магазин можно купить не только бытовую технику, на продаже которой мы специализируемся. Он пополнился спортивными товарами, садовой техникой — всего более 30 тыс. товаров, в том числе и для взрослых. При этом у нас на сайте при переходе в соответствующий раздел всплывает предупреждение о возрастном цензе «18+», хотя мы не обязаны были это делать, законодательством это никак не регулируется, — рассказал г-н Ким.

Бизнесмен уверен, что основания, по которым был заблокирована интернет-площадка «Технодома», надуманные, поэтому крупнейший ретейлер страны намерен защищать свои права.

— Мы будем действовать в правовом поле. Мы намерены обратиться в суд и привлечь к ответственности министерство или ответственное должностное лицо, по чьей вине была парализована работа ресурса. За электронной коммерцией стоят люди — это сотня сотрудников call-центра, принимающие заказ, это сотня водителей, доставляющие заказ, это сотня работников на складах. Все они по вине должностного лица министерства могут недополучить зарплату, которая в том числе формируется за счёт процентов с продаж, — возмущён Эдуард Ким.

По словам директора по развитию бизнеса Георгия Сосновского, интернет-продажи в 2018 составили 7% от общего числа.

Фото: Пресс-служба

Георгий Сосновский

— Ежегодный прирост интернет-торговли составил 115%. Мы растём из года в год, — отметил он.

Более того, «Технодом» является одним из крупных налогоплательщиков в Алматы. В 2017 ретейлер пополнил налогом местный и республиканский бюджет на более чем 13 млрд тенге. За первое полугодие 2018 компания заплатила налогов уже на 7,5 млрд тенге.

— Я считаю, что мы вносим свой вклад в развитие Казахстана. Мы честно делаем бизнес. Почему мы должны зависеть от чиновников, которые до конца не разобрались, а может, из-за безграмотности тормозят нашу работу? Мы против таких действий и будем добиваться справедливости. Но самое главное: развитие цифровизации в Казахстане должно проходить в правовом поле. И то, что произошло с нами, может случится с любым, кто решит заняться электронной коммерцией или информационным бизнесом. Вас заблокируют, и всё! Мы не застрахованы от нападок других органов, которые могут так же по надуманным причинам приостанавливать работу большого количества людей, — выразил свои опасения Эдуард Ким.

В свою очередь, в Министерстве информации и коммуникаций РК сложившуюся ситуацию прокомментировали следующим образом. В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что «в связи с поступившими в адрес Министерства информации и коммуникаций жалобами граждан, что на сайте интернет-магазина technodom.kz в открытом доступе размещён ряд так называемых «товаров для взрослых», сопровождающихся описаниями с откровенными фотографиями, министерством был проведён правовой мониторинг контента интернет-ресурса technodom.kz».

В результате мониторинга было подтверждено «наличие материалов специального сексуально-эротического характера, нарушающих требования законодательства о средствах массовой информации и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В Мининформе также сообщили, что согласно правилам внутренней торговли товары эротического содержания должны реализовываться только в специализированных магазинах, так называемых Sex Shop.

— Во-первых, в соответствии с процедурой даётся время на устранение нарушений, если они имели место быть, и только потом ресурс блокируется, — прокомментировала Forbes.kz ситуацию медиаюрист Гульмира Биржанова.

Недавно она от имени ОФ «Правовой медиацентр» судилась с мининформом за отказ в предоставлении информации, не подлежащей ограничению.

— Перечень оснований для ограничения доступа к интернет-ресурсу указан в законе «О связи». Кроме того, доступ может ограничиваться к информации, запрещённой по вступившему в законную силу решению суда. Данный случай не подходит к основаниям для блокировки, — сказала Гульмира Биржанова.

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