Тбилисская гастроль. Почему в ФСБ радуются грузинскому вояжу Семенченко — Деловая столица

Одиозный нардеп от «Самопомочі» Семен Семенченко может сколько угодно отрицать и свое личное участие, и участие своих «побратимов» в попытке организовать Михомайдан в Грузии, но вряд ли ему хоть кто-то поверит

Фото: twitter.com/dzyndzia

Задержание в Тбилиси шестерых вооруженных граждан Украины, связанных с нардепом Семенченко и его батальоном «Донбасс», в день проведения грузинской оппозицией акции с требованием отменить результаты второго тура президентских выборов, якобы из-за массовых фальсификаций, не выглядит слишком удивительным.

Большинство задержанных в тбилисских отелях «Гуру» и «Альянс» явно связаны с Семенченко и принимали активное участие в событиях Михомайдана в Киеве годичной давности, чему уже достаточно документальных подтверждений в сети. Кроме того, ряд украинских журналистов и блогеров сообщают, что среди задержанных был и сам Семенченко, однако был тут же отпущен, поскольку как народный депутат обладает дипломатическим паспортом, дающим ему иммунитет. У его же побратимов грузинские правоохранители изъяли пистолеты Макарова и «Беретта» с патронами, какое-то «автоматическое огнестрельное оружие» и «разного рода боеприпасы».

Сам Семенченко свое личное участие в этих событиях категорически отрицает, как и факт наличия у него дипломатического паспорта, обвиняя украинские СМИ в тиражировании фейков российских пропагандистов. Дескать, задержанные украинцы никакого участия в грузинском Майдане не принимали и принимать не собирались, а что касается изъятого оружия, то это вопрос туманный и надо бы заслушать версию адвокатов. При этом сам Семенченко не отрицает ни своего пребывания сейчас в Тбилиси, ни связей с задержанными. Более того, обещает приложить все усилия для оказания им правовой и дипломатической помощи.

Что же получается по версии Семенченко? Группа мужчин призывного возраста, имеющих опыт участия в протестных акциях в качестве провокаторов силового противостояния с правоохранителями (все прекрасно помнят, что во время киевского Михомайдана «группа Семенченко» именно тем и занималась, что пыталась спровоцировать полицию) приехали в Грузию в качестве туристов, что совершенно случайно совпало с местными президентскими выборами и попытками проигравшего оппозиционного кандидата Григолом Вашадзе опротестовать результаты. При этом и Вашадзе, и Семенченко с товарищами совершенно очевидно связаны с экс-президентом Грузии и бывшим украинским оппозиционером Михеилом Саакашвили. Чисто математически такое совпадение, конечно же, возможно, но чисто математически оно же стремится к нулю.

Так что по большому счету совершенно неважно, была ли попытка задержания самого Семенченко, есть ли у него дипломатический паспорт и даже было ли у его «побратимов» при себе оружие, какое и сколько. Даже по той информации, которая совершенно достоверно сегодня известна, все выглядит так, будто Семенченко «по старой дружбе» решил подсобить Саакашвили в его грузинских политических делах, но что-то пошло не так. И выглядит все это не слишком хорошо для Украины, поскольку попахивает вмешательством в суверенные дела другого государства, к тому же дружественного и союзного. Семенченко, при всей своей одиозности, все же лицо статусное — представитель законодательной власти, и за границей он представляет не только лично себя, но и государство Украина в целом.

И теперь, когда Семенченко упрекает всех и вся в тиражировании «российских пропагандистских фейков», приходится невольно задуматься, а кому на руку играет весь этот тбилисский вояж украинского депутата. И ответ тут снова вполне очевиден — Москва явно не против того, чтобы вбить клин между Украиной и новым грузинским президентом, а Семенченко со своими «орлами» оказался здесь очень кстати. Вот и имеем ситуацию, когда вектор революционного порыва Семенченко, и уже не в первый раз, направлен в сторону интересов Кремля, как это было и с киевским Михомайданом, и с блокадой Донбасса. Мы, конечно же, не имеем никаких доказательств, чтобы утверждать, что Семенченко целенаправленно действует в интересах страны-агрессора. Просто в политической жизни комбата много удивительных совпадений.

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