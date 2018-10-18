Татьяна Валовая: «Ключ к решению торговых конфронтаций современности — укрепление национального суверенитета, а не национального эгоизма»

18.10.18

Татьяна Валовая: «Ключ к решению торговых конфронтаций современности — укрепление национального суверенитета, а не национального эгоизма»





Диалог региональных интеграционных объединений на площадке ЮНКТАД позволит укреплять и развивать глобальную экономику. Об этом заявила член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая на конференции «Торговые войны versus Региональная интеграция. Какова модель нового мирового устройства?», которая состоялась в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках Межконтинентального диалога сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Латинской Америки и Карибского бассейна.



Мероприятие организовано ЕЭК совместно с Министерством иностранных дел России при поддержке Института Латинской Америки Российской академии наук (ИЛА РАН). Участники обсудили наиболее важные и актуальные вопросы в сфере мировой экономики и международных отношений.



В рамках мероприятия Глава подразделения глобализации и стратегий развития ЮНКТАД Игорь Паунович представил доклад организации по итогам 2018 года. Эксперт отметил, что в целом мировая экономика растет. Однако наблюдается нестабильность в связи с растущей финансовой уязвимостью, берущей свое начало от кризиса 2008–2009 годов. Для решения структурной экономической проблемы ЮНКТАД предлагает координировать макроэкономическую политику на международном уровне и повышать роль регулирования на уровне всех стран в рамках международных организаций.



Татьяна Валовая напомнила, что Комиссия выдвинула инициативу о создании на площадке ЮНКТАД диалога региональных интеграционных объединений. «Такой формат взаимодействия позволит посредством развития экономического интеграционного сотрудничества выстроить связи между регионами и будет препятствовать фрагментированию глобальной экономики односторонними действиями», – отметила Татьяна Валовая.



Кроме того, на конференции была представлена монография «К вопросу о неолиберализме». Автор книги, писатель, политик и журналист из Доминиканской Республики Карлос Маркес раскрыл причины текущего экономического кризиса и предложил варианты построения новой модели мирового устройства.



Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая отметила высокую значимость таких экспертных работ для деятельности Комиссии. «Мы стараемся слушать экспертов с различными точками зрения. Нам важно видеть общую картину – что придет на смену модели, существовавшей с 2008 года. Так мы поймем, как Евразийскому экономическому союзу занять достойное место в новой экономической архитектуре», – заключила министр ЕЭК.



В конференции приняли участия директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин, а также представители посольств стран Латинской Америки, в том числе Парагвая, Панамы, Коста-Рики, Гватемалы, Уругвая, Венесуэлы, Гренады, Перу, Кубы, Эквадора, Мексики, Боливии, Эль-Сальвадора, Бразилии, Аргентины, Казахстана, Беларуси, эксперты ИЛА РАН.



Евразийская экономическая комиссия

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