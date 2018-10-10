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Татарстан формирует пул предприятий для работы в Aliexpress

E-commerce 10 Окт 2018
Татарстан формирует пул предприятий для работы в Aliexpress
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10 октября 2018, 11:07 67 просмотров

Татарстан готовит пул предприятий, продукция которых будет предлагаться на электронной торговой площадке AliExpress. Об этом заявила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, сообщает «Татар-Информ».

Татарстан

«Смысл сотрудничества в том, что если каждое предприятие будет отдельно платить за услугу, это сумасшедшие расходы, не каждый может себе это позволить», — сказала Минуллина. По ее словам, если будет несколько предприятий, расходы сократятся.

При этом она отметила, что продукция должна пройти соответствующую сертификацию и лицензирование, а также продукция должна пользоваться спросом.

«То есть мы будем увеличивать объемы тех товаров, которые уже туда поставляются через этот электронный магазин. Это самый простой путь. Самый сложный путь — это пытаться выходить на новые рынки с нашей продукцией», — отметила Минуллина.

Министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов считает, что чем больше будет электронных торговых площадок, тем больше возможностей для установления новых коопераций.

«Интересным будет возможность запуска в электронную коммерцию сельхозпродукции. Это самый непростой участок, но здесь активно принимает участие министерство промышленности и торговли РТ», — уточнил министр и добавил, что в первый эшелон включены 30 предприятий республики, и они уже осваивают азы электронной коммерции на Alibaba.

Ранее сообщалось о том, что «Мегафон», Mail.ru Group и РФПИ получат контрольный пакет в AliExpress Russia.

Кроме того, президент России рассказал об ожиданиях от сделки между Alibaba, Mail.ru, «Мегафоном» и РФПИ.

Retail.ru

Теги: Aliexpress Развитие сети
Статья относится к тематикам: E-commerce, интернет-магазины
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