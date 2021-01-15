Татаров купил обучение в Американском университете Вашингтона – декларация — новости Украины, Политика

Замглавы Офиса президента Олег Татаров купил обучение в университете в столице США Вашингтоне. Его декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии опубликовало Нацагентство по предотвращению коррупции.

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В документе указано, что 13 января Татаров оплатил обучение стоимостью 269 129 грн в Американском университете в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

ОБНОВЛЕНО В 23:37. Татаров заявил, что обучение в американском университете оплатил для себя.

«Это не первое мое образование за рубежом. Раньше я закончил University of London, получил европейскую адвокатскую лицензию. Долго готовился к поступлению в American University в Вашингтоне, США», – написал он в Telegram.

Замглавы ОП сообщил, что будет учиться онлайн на курсе публичного администрирования и политики.

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Марк Сировой

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