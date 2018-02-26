Тарута: использование средств МВФ является крайней мерой для украинской экономики

Украинской власти выгодно все проблемы и принятие «антисоциальных» решений списывать на требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Сергей Тарута.

По его словам, в стране достаточно внутренних ресурсов, чтобы не привлекать средства Фонда. Для этого нужно вывести средства из теневой экономики и бороться с коррупцией.

«Сейчас активно обсуждаются осенние перевыборы. Это делается для того, чтобы выиграть время и обмануть Запад, т.е. не выполнять требования МВФ, не создавать Антикоррупционный суд и не проводить реформы. Чтобы власть смогла сказать – у нас же перевыборы. Это сейчас активно обсуждается и будет одним из возможных сценариев развития политической ситуации в стране», – отметил Тарута.

По словам нардепа, использование средств МВФ является крайней мерой для украинской экономики.

«МВФ – это как «скорая помощь». Они приходят тогда, когда экономика страны находится при смерти. МВФ помогает тем, кому банки уже не дают кредитов и кому не верят инвестиционные фонды. Но беда Украины в том, что мы в этой «скорой помощи» катаемся уже больше 20 лет. Представьте себе больного, который решил не лечиться, а кататься на скорой помощи, подключенный к аппарату искусственного дыхания», – подчеркнул Тарута.

Как отметил парламентарий, власть отказывается «вылечить» страну, а вместо этого предпочитает «кататься на «скорой помощи» потому, что ей выгодно все проблемы и принятие антисоциальных решений списывать на якобы требования МВФ.

По его мнению, в Украине достаточно внутренних ресурсов, чтобы обходиться без средств МВФ, для чего нужно вывести средства из теневой экономики и бороться с коррупцией.

«Нам нужно рассчитывать на внутренние ресурсы, на ресурсы НБУ. У нас 50% экономики работает в тени, а на руках населения находятся десятки миллиардов долларов. Все эти ресурсы можно и нужно привлечь, чтобы они работали на экономику. Для этого нужно вернуть доверие к власти и государственным институтам. Отказа от коррупции хватило бы на то, чтобы больше не брать денег у МВФ», – резюмировал Тарута.

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