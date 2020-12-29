Таро для знаков зодиака: прогноз на неделю с 29 декабря по 4 января

Яннинна Кладт

Овен — Туз мечей

Девиз недели: Триумф личной силы над общественными!

Если напрячься и хорошенько взвесить всё, то у тебя получится прояснить для себя, что делать дальше. И ты легко сможешь сказать: «Я порываю с прошлым и двигаюсь вперед к светлому будущему!» Мы уже обсуждали, что последнее время в твоей жизни было слишком много неясности, не было понимания и четкости ситуаций. Теперь ты уже поняла или уже начала понимать очень важное по поводу того дела или, скажем, тех отношений, которыми была занята твоя головушка последнее время. Туз приходит к триумфатору — это точно. Он показывает тебе, что в твоей жизни начинается новая эпоха. Он подарит тебе силы для свершения перемен и будет побуждать двигаться вперед, он несет с собой некий, так скажем, военный потенциал. И не позволяй временным трудностям и сложностям, охладить твой пыл и сложить руки — это проверка на прочность твоих намерений, это очередной жизненный урок. А уроки лучше учить, а то потом получишь двойку и придется выполнять работу над ошибками. Я уже не раз тебе говорила, разберись с собой внутри. Теперь и далее тебе намекают, что надо позаботиться о согласии мыслей и действий. Никаких сомнений, тебе вполне по силам принимать сложные решения. Причем они могут приходить как озарение, щелчок — и ты всё поняла. Сейчас ты должна четко понимать, чего ты хочешь. Вот только скепсис отключи, а то не сбудется. Подумай, что для тебя сейчас важнее всего. Любовь? Деньги? Вселенная (Природа — как кому) готова тебе помочь, но в реальных вещах.

Талисман на удачу: побалуй себя новым нижним бельем лучше оттенков красного.

Телец — 3 кубков

Девиз недели: Посмотри прямо, перед тобой светлая полоса!

Помнишь, о чем я тебе говорила на прошлой неделе? Силы свои проверила? Вижу, что пробовала, иначе 3 кубков не появилась бы. Я же говорю, дорогу осилит идущий, теперь можно и на троих сообразить. Это если говорить о прямом смысле картинки. А так этот аркан можно смело трактовать как позитивную динамику развития задуманного, а также как подарок, причем вполне реальный и осязаемый. Если необходимо событийное толкование, то и тут пожалуйста: праздник-праздник. Тем более ты потом еще долго будешь вспоминать эту встречу, этих друзей, и они будут много для тебя значить. Вселенная показывает тебе, что в твою жизнь входит, а может, уже и вошло нечто важное и прекрасное. Тебя переполняют творческие идеи и вдохновение зовет. Твори! К тому же можно от этого получить и материальную выгоду. Ты поймешь, что твои прошлые старания не прошли напрасно и ты заслужила этот подарок судьбы. Пришло время радостей и страстей, когда человеком владеет воодушевление, а сердце бьется счастливо. Насладись этими простыми радостями, которые помогают восстановить любовь к жизни, ощутить беззаботность и счастье, понять полноту жизни. И тебе захочется процитировать: «Житие мое! Лепота!»

Талисман на удачу: бокалы под шампанское с вензелем.

Близнецы — 7 пентаклей

Девиз недели: Горшочек счастья, вари!

Иногда нам действительно необходимо отступить и посмотреть на вещи с другой точки зрения. В некоторых случаях такое бывает, ты уже не можешь ничего сделать. Надо просто подождать пока «горшочек» доварит, надо подождать. Данный аркан говорит тебе: «Прими эту карту как подтверждение того, что ты всё сделала правильно в своем саду жизни. Теперь ты просто должна подождать, пока созреют плоды или сварится варенье из этих плодов. Старайся зря не расходовать душевные силы, а то потом тебе будет казаться, что ты сил потратила много, а урожая собрала мало. И не расходуй свои сбережения, а то тебя так и тянет потратиться. Сейчас период самообеспечения и разумной экономии. Но не переживай, скоро и на твоей улице будет праздник. К тому же, если суженый уже есть, то, считай, дорога в сторону брака уже протоптана. Ковровую дорожку ткут, цветы уже посажены. Быстрота в этом направлении ни к чему. В этом случае карта также советует взглянуть на вещи шире, не зацикливаясь на официальном оформлении связи.

Талисман на удачу: бусина дзи.

Рак — Король пентаклей

Девиз недели: Успех в обществе!

Будь терпелива, проблемы, которые сейчас ты пытаешься преодолеть, скоро закончатся. В жизни появится радость, с которой будет приятно поделиться с близкими людьми. Все короли хороши, но этот особенно хорош. Традиционно короля пентаклей так и называют — Светский успех, он самый счастливый и довольный из всех Королей. Но, чтобы достичь целей, потрудиться придется, и надо стать более настойчивым, а еще практичным. Просто так успех не придет. Успех в делах будет только при том условии, если ты сосредоточишь на этом все свое внимание, личные заботы. Подчеркни то, что есть у тебя, и начинай работать. Это не требует самоотдачи, коллективное творчество тоже отличный вариант. В душе будет чувствоваться теплота и гармония, дружеский союз будет крепок, а супружеский подпитан. Эта неделя очень удачна для тебя во всем, за что возьмешься, о чем подумаешь или скажешь одно слово. Главное — включать голову, а не эмоции, четко управлять материальными ресурсами, не пускать вопрос на самотек. И помни: жизнь — это не замкнутый круг из проблем. Не стоит искать проблемы там, где их нет. Не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Позволяй себе время от времени отдыхать, чтобы не навредить собственному здоровью.

Талисман на удачу: купи глиняный мешочек-копилку.

Лев — 10 кубков

Девиз недели: А теперь — кульминация!

Воплощенные желания — в студию! Это, несомненно, предвещает успешное будущее. Не нужно себе отказывать в отдыхе и праздниках. Ты вполне заслуживаешь их. Да и к тому же, лишая себя удовольствий, ты рискуешь запросто потерять вкус к жизни. Ты царь зверей или не царь? Этот аркан о «седьмом небе», об исполнении и даже переисполнении желаний, когда не останется ничего неосуществленного. Ты излучаешь позитивную энергию, ты знаешь, чего ты хочешь реализовать, и тот азарт, с которым ты двигаешься к цели, воодушевляет окружающих — и их так и тянет к тебе. Ты можешь почувствовать весь этот праздник жизни, огни сияют, как новогодняя гирлянда, слышна праздничная музыка и звон хрустальных бокалов. Проживи эти чувства радостно и открыто, наслаждайся каждой минутой, каждой секундой, запечатли в своей памяти каждый момент, не сомневайся в их силе. Если тебя интересует перспектива достижения какой-то цели — ждет успех. Если волнуешься по поводу какой-то сложной ситуации — в ней нет опасности, всё разрешится к лучшему сверх всяких ожиданий. Если сложились угнетающие обстоятельства — десятка чаш подобна взмаху волшебной палочки. И в личных отношениях ты можешь достичь всего, чего захочешь. Загадывай и загадывай, всё воплотится.

Талисман на удачу: статуэтка Хотея.

Дева — 2 мечей

Девиз недели: Замри и не двигайся, держи баланс!

Может, ты и будешь напоминать богатыря на распутье у камня, но 2 мечей советует сложить оружие, чего бы это ни касалось. Всегда можно найти гуманные способы и средства разрешения ситуаций. К тому же данный аркан может означать равновесие в делах, в которых тем не менее очень много неясностей и вопросов. Верю, и туда хочется, и сюда было бы неплохо, а надо держать баланс и принять одно верное решение. Интуитивно ты знаешь свой выбор, но твои внутренние противоречия не дают принять здравое решение. Такое восприятие окружающего создаст тебе кучу проблем во всех направлениях. Финансы тоже могут поднять бунт вслед за хозяйкой. Ты ж практичная дамочка, умеешь всё разложить по пунктам и по полочкам. Чем быстрее ты обретешь равновесие, тем лучше. И еще о личном… Покровительницей двойки мечей считается Венера, а эту планету не нужно особо представлять, теснее всего она связана с отношениями. Однако в данном случае ты думаешь, что у тебя одни цели на двоих, но в действительности вы имеете совершенно разные жизненные перспективы. Может, не на всю жизнь, но на данном этапе разные цели. Вы сейчас больше напоминаете двух сумоистов, которые стоят друг против друга, и каждый думает перетянуть соперника, в вас обоих перевешивает дух соперничества, чем какие-либо иные, а такие понятия как равновесие, гармония, мир имеют к ней довольно слабое и условное отношение (фиктивный мир).

Талисман на удачу: коньки.

Весы — 5 жезлов

Девиз недели: За рамки вышла, границы раздвинула. Кому я говорю о равновесии? Весам? Весы ты есть весы, эмоциональности и волнений вряд ли избежишь, но не забывай о здравом смысле. 5 жезлов — аркан весьма неоднозначный, да и цели твои тоже не ординарны. Поскольку жезлы отвечают за цели и мечты, то обычно это означает, что корень конфликта находится внутри тебя, разгадаешь этот ребус внутри себя — и сразу на два хода вперед уйдешь. Ты можешь чувствовать себя встревоженной, как иногда говорят, «в растрепанных чувствах», ты тратишь энергию во многих направлениях и не можешь сосредоточиться на чем-то одном, но как только будет пойман внутренний баланс, произойдет движение вперед. А так энергия тратится, а результата не видно и облегчение не наступает. Считай эту карту предостережением: попробуй найти способ успокоить себя и сконцентрировать свой разум на основном, в противном случае проблемы растут как снежный ком — всё больше и больше. При выборе правильного пути и финансы зазвенят призывной греющей душу мелодией. Кто ищет, тот найдет, и кто жаждет разбогатеть, тому это удастся. Для тебя «в активном поиске» пятерка жезлов может быть показателем «битвы с самим собой» за то, чтобы решиться на новые отношения. Уступать или не уступать привычке к одиночеству? Уступать или не уступать потребности быть с кем-то? Определись, нужна ли тебе эта суматоха семейных будней. Знаешь, как говорят: «Вместе тесно, врозь скучно», так сейчас выглядят отношения у «я замужем». Личностные противостояния разгораются то и дело и по любому поводу, подогреваемые амбициями и желанием кому-то что-то доказать. Это еще понятно в начале отношений, когда происходит притирка друг к другу, а вот у опытных пар это выглядит странно. Садитесь за стол переговоров и обсудите разногласия, на битву зря время потратите.

Талисман на удачу: коврик для йоги будет тебе полезен.

Скорпион — 4 мечей

Девиз недели: Затишье перед бурей, копим силы, запасаемся провизией!

Пришло время перевести дух и набраться сил перед новым походом. Главное послание этой карты — бессмысленность борьбы в настоящий момент. Карта советует передохнуть, но даже в спокойные периоды жизни не позволяй себе думать, что твои дела в абсолютном порядке. И даже если сейчас действительно все дела в норме, гарантий не даст никто, поэтому 4 мечей и тут. Противостояние с другими людьми или форсирование событий сейчас не только неуместно, но и практически невозможно, лучше постарайся продумать свои действия на несколько шагов вперед. Все попытки резко изменить существующий порядок вещей ни к чему не приведут. Ты лучше используй это время для восстановления сил, как физических, так и душевных. Такое планирование действий в отшельническом одиночестве подготовит тело и сознание к новому витку ждущих тебя в будущем событий. Кстати, такое состояние поможет взвесить свои финансовые возможности и перспективы с использованием накопленного опыта для улучшения материальной ситуации. Еще о карьере… Ждешь вестей? Сейчас посмотрю, только в паре с другой картой станет ясно, чего ждать. Итак, 8 мечей, что ж, придется паковать чемоданы, большая вероятность смены места жительства (возможно, это связанно с работой). Я думаю, тебе пока достаточно тем для размышления, личные отношения оставим до лучших времен.

Талисман на удачу: маятник Ньютона.

Стрелец — Королева пентаклей

Девиз недели: Получи возможность самореализации и жизнь откроется с другой стороны!

Королева пентаклей — благодетельница, мудрая и зрелая женщина, она знает всему цену, уверена в себе и даже может быть надменна, на то она и королева. Но если она выпала тебе, то это отличный знак надежности, стабильности и процветания. Тебя ждут благоприятные события, которые соответствуют твоим желаниям. Как, говорится, «бойтесь своих желаний…», что желала, то и получай. В основном всё будет крутиться вокруг дома, но смотри, чтоб тебя это сильно не затянуло, а от позиции «отчаянные домохозяйки» до «курочки-несушки» — пару оборотов. Но это не твой фасон! Дома засиживаться не стоит, тебя ждут великие дела — как на личном фронте, так и на поприще карьеры, предпосылки к этому имеются. Тебе свойственен вполне деловой и практический настрой и прекрасная сноровка в развитии бизнеса. Вспомнилась фраза Маргарет Тетчер, по-моему, я ее уже цитировала: «Управление домашним хозяйством и управление государством не имеют принципиальных различий». Повторение — мать учения. А эта карта предвещает богатство и изобилие, процветание и благосостояние. Беги из дома и дерзай! А полученное равновесие и твердая почва под ногами потянут за собой стабильность и постоянство чувств, а там и желание создать семью или увеличить ее.

Талисман на удачу: теплый палантин цвета фуксии.

Козерог — 5 кубков

Девиз недели: И это пройдет!

Тебе может показаться, что эта неделя не из лучших, но ты держись, не всё так очевидно! Предупреждена — значит вооружена. Эта неделя пройдет в меланхолии, грусть-тоска тебя посетит. Да, бывает, неразделимы счастье, любовь и грусть… Главное — не принимай скоропалительных решений, досчитай до 10. Нет! Лучше до 110 — и тогда сможешь принять более взвешенное решение. Знаешь, почему иногда события происходят, не так, как тебе бы хотелось? Ты на удивление иногда торопишь события или некоторым из них не даешь свершиться, поставив на середине пути «жирную точку». Для земного знака это практично: не тратить зря время, но скоропалительные выводы наносят вред тебе же. Должна, конечно, быть в женщине загадка, но не стайка «чертиков» внутри, которые выстреливают как из табакерки при нажатии кнопочки. Куда они там все умещаются? Пересмотри свои ожидания к людям, может, ты, возлагаешь на них не то, что они имеют тебе предложить? Ты ж не будешь просить адвоката сделать тебе маникюр? Так что, возможно, эти люди никогда и не делали достаточно, чтобы радовать тебя. Давай подождем следующей недели. Эту неделю надо просто пережить, и чем меньше ты сейчас сделаешь, тем потом меньше тебе придется исправлять ошибок. Не принимай никаких решений ни в чем, не заключай долгосрочных финансовых обязательств. Просто послушай песенку, о которой я тебе напомнила вначале и погрусти. Посмотри грустное кино или послушай грустную музыку, так ты выйдешь с меньшими потерями. Всё проходит — и это пройдет.

Талисман на удачу: побалуй себя мороженым, попкорном.

Водолей — Рыцарь жезлов

Девиз недели: Двигаться вперед надо, но пробивать стену лбом не стоит!

Тебя захлестнет суета, захватывающий поток событий, когда время просто наступает на пятки и приходится делать всё и сразу, потому что вдруг требуется это самое «всё и сразу» и «здесь и сейчас». Ты вряд ли сможешь избежать риска и трудностей. Жаркое лихорадочное время, период суматохи и напряжения, но скучать не придется. Неделя будет похожа то ли на карусель, то ли на американские горки. Тебя ждет череда событий, поездок, командировок, путешествия или даже авантюра. Это может быть и просто похождение с целью развлечься. Тебя переполняют энергичность, инициатива, готовность действовать, дух первооткрывателя. Эдакая стихия бури и натиска, импульсивность и спонтанность. Если уж оно появилось у тебя, то готовность к броску налицо и неукротимое желание двигаться вперед. Пробуй! Такая ситуация как раз благоволит для подъема по карьерной лестнице и даже смене сферы деятельности. Главное — не бояться перемен. Настало время пойти на риск и бросить вызов самой себе, поиграть с огнем, дать себе свободу поступить импульсивно, без раздумий и выжиданий. А в личном плане это время не для серьезных отношений, скорее, возможны бурные авантюрные встречи, романы, флирт, но не более. Да и ладно, наслаждайся моментом! Поверь, боли они не принесут, а внесут свежую струю в твою жизнь и останутся теплыми, даже яркими воспоминаниями в твоей жизни.

Талисман на удачу: блок из фоторамок.

Рыбы — Король мечей

Девиз недели: Иногда эксперименты с чувствами других не очень хорошая идея.

Какие итоги прошлой недели? На этой неделе твои явные козыри — остроумие и умение рассуждать логично. Но приправить это стоит личным обаянием и беспристрастностью. Возьми все это за правило, и вскоре ты заметишь, что даже сложные, запутанные проблемы находят свое решение. Появление этой карты может говорить о том, что ты как раз и столкнулась с необходимостью принятия решения, которое должно опираться на логику, факты или принципы. Этот король умеет помогать, надо определиться с кругом проблем, а он сможет обеспечить массу позитивного в итоге. Представляешь, ты только подумала, как решить проблему, а ее уже нет. Вот она — сила мысли! А вот в финансах присутствует необходимость жестких просчитанных решений, эта сфера твоей жизни требует внимательности. Тогда она принесет прибыль от дел, связанных с информационными технологиями, средствами связи и сообщения. Электронная коммерция. Интеллектуальный капитал. Давай на этой неделе о личном не говорить — плохая идея. В личном плане король мечей символизирует приоритет собственных интересов, а не интересов партнера или общих. Король мечей не лучшая карта для отношений. В отношениях часто хороша некоторая недосказанность, недоуслышанность, а расстановку всех точек над «Ё», оставь на потом. Если тебе, конечно, хочется поставить жирную точку и остаться одной под новогодней елкой, то тогда давай жги правду-матку!

Талисман на удачу: баночка монпансье.

Всем удачи и действуйте!

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