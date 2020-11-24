Таро для знаков зодиака: прогноз на неделю с 24 по 30 ноября

Овен — Туз Мечей

Девиз недели: Сила мысли в действии!

Когда выпадает Туз Мечей, надо быть готовой ко всему, к любым неожиданностям. Туз считает, что ты точно знаешь, чего хочешь, твой ум ясен, решения четкие. Если в твоей жизни есть непонятная ситуация, то на этой неделе появится ясность, решение по ней необходимо будет принять очень быстро, не отвлекаясь на посторонние вещи. Помнишь как у классика? — «Только быстро!» Туз Мечей показывает, что в твоей жизни начинается новая эпоха. Он может побуждать тебя двигаться вперед и дает тебе для этого силы. Главное не позволяй временным сложностям и трудностям, охладить твой пыл и сложить руки — это проверка на прочность твоих намерений, это очередной жизненный урок. А задачи к урокам лучше решать, а то иначе останешься на пересдачу. Помнишь? Я уже как-то тебе говорила, что своих внутренних демонов надо дрессировать. Туз Мечей снова тебе намекают, что надо позаботиться о согласии мыслей и действий. Отправь в далекое, далекое путешествие свои лишние сомнения и ее подругу — двусмысленность. На данный момент ты должна четко понимать, чего ты хочешь. Вселенная (Природа, кому как больше нравится) готова тебе помочь, но в реальных вещах. Мысль материальна на этой неделе, но будь более и более конкретна в желаниях. Хочешь яблоко? Какое? Красное? Зеленое? Поконкретнее, поконкретнее. «Жениха хотела?» Какого? Блондин? Брюнет?

Телец — 6 Пентаклей

Девиз недели: Внутренние противоречия тебе не подруги!

Хватит летать в облаках и бродить в тумане, 6 Пентаклей пришла с материальной помощью. Она еще и о благотворительности и даже о подаянии. Тут надо разобраться на какой позиции ты стоишь: дарить или получать. Подарки все же приятнее принимать, хотя и дарить тоже приятно. Главное, что надо тебе знать, все происходящее здесь и сейчас. Не надо события настоящего искать в прошлом и в будущем ты их тоже не сыщешь. Тебе это просто необходимо сейчас. Может возникнуть ощущение, что эта помощь не искренна, не переживай — это искреннее желание отблагодарить и помочь. К тому же ты наведешь порядок в своих делах, поправишь финансовое положение и преодолеешь внутренние противоречия. С любовью, все аналогично — есть человек, который готов тебе помогать, одаривать, уважать тебя, поощрять все твои желания. Тебе кажется, что вы немного разные, не только возраст, но и увлечения, желания. Тебе может казаться, что он все это делает на публику, напоказ. Верь ему, это только твоя иллюзия, а он очень искренен в своей помощи и своих поступках. А тебя это должно научить искренне и с благодарностью принимать его заботу. Подожди, дай ему время прийти к мысли, что помимо какой-то «отеческой заботы» от него ждут супружеской заботы при чем на законных основаниях. Если не умеешь очень тонко и эмоционально намекать, лучше не торопи. Тут как приручение дикого зверя, сначала на расстоянии забота, а потом расстояние сокращаем и сокращаем. Процесс не очень быстрый.

Близнецы — Королева Пентаклей

Девиз недели: Ясность и здравый смысл на первом месте!

Эмоциональная 9 Кубков сменилась Королевой, да, еще какой — сама Королева Монет! Мне показалось или Небо (Вселенная, Фортуна — у нее много имен) благоволит к тебе последнее время. Тебе снова вытащила счастливый лотерейный билет. Благодетельница — Владычица Монет гарантированно указывает на благоприятный исход, текущих событий и все как ты желаешь: Машину новую? — Пожалуйста! Ремонт в квартире — будет исполнено! Новую шубку — и тут, пожалуйста! О чем просишь, то и получишь. Когда тебя спрашивают, надо желать по максимуму, а там разберешься. О карьере задумывалась? Выгодные условия в сотрудничестве и достойное финансовое вознаграждения — пожалуйста. Но тут быстрой реализации не жди, это тебе не шуба или какая-то машина. Тут масштаб другой и затрат побольше, но не стоит расстраиваться, трудности преодолимы. Главное поймать момент, «знаки» будут, главное успеть их увидеть и не растеряться. Хорошие перспективы и на «выйти замуж за короля». Если ты одинока, то новые знакомства могут подарить дальнейшее взаимоотношение и развитие чувств. Тут главное не сильно утверждаться за счет своей короны, правильная подача себя, нужный подход к человеку и считай он уже готов предложить тебе поход в ювелирный салон или к ювелиру. Главное помни — такт, доверие, взаимопонимание. А! Чуть не забыла! И еще — искреннее уважение к друг другу. Если король уже имеется, то рекомендации все те же — это основные постулаты крепкого союза — уважение к друг другу.

Рак — Туз Кубков

Девиз недели: Радость жизни продолжаются!

Я говорила тебе про уверенный прыжок в «светлое будущее» Пожалуйте или, пожалуйста — Туз Чаш, Вселенная ведь не глухая, она слышит тех, кто к ней обращается. У тебя появился шанс изменить что-то к лучшему. Прислушайся к собственной интуиции, приложи соответствующие усилия, и все прелести жизни будут у твоих ног. Увы, да, «без труда не вытащишь и рыбку из пруда». А ты как думала? Чтоб все на подносе все было принесено с почестями и дарам? Эээ, неее! Ты стоишь на верном путь, впереди ощутимые перемены и реальные результаты, которые приведут к росту по служебной лестнице и даже к выполнению намеченных планов. Можешь использовать это время для принятия решительного шага, чьего-то предложения. Ты правильно услышала — «предложения». Общайся как можно больше с людьми, прислушиваясь к своему внутреннему голосу, в частности, интуиции. Не скупись на комплименты и на доброжелательное отношение к окружающим. Тебе кажется, что я ухожу от нужной темы, есть немного, держу интригу. На самом деле Туз Кубков говорит о том, что ты можешь добиться желаемого результата, следует концентрироваться и не отвлекаться на мелочи. Если ты все правильно сделаешь и используешь свой шанс, рассчитывать на благоприятный исход точно можно. Рядом есть «мужчина — мечта» — он готов исполнять твои желания, на то он и «мужчина мечты». Мужчины мечты» такие всегда появляются во время.

Лев — 9 Пентаклей

Девиз недели: Не надо себе ничего запрещать, долой запреты!

Эмоциональный период сменяется финансовым. Интересно чем ты так задобрила Фортуну, что она опять обратила на тебя внимание? 9 Пентаклей очень многими ожидаемая карта, не зря ее давно зовут «картой финансового успеха». Ты почувствуешь себя в безопасности, когда понимаешь, что твоя копилочка полным полна Денариев, личные финансы в благополучии и имеют внешнюю поддержку, еще и материализовалось то, о чем мечталось и виделось во сне. Когда нет проблем с финансами, то можно позволить себе и блага других сфер жизни. Хочешь испытать судьбу в лотерее — покупай, но на все сбережения не надо, это уже будет называться «пустая трата». Лучше подумай, что бы купить такого полезного, чтоб оно еще денег приносило, и твои мечты помогало воплощать. «Я дерусь просто, потому что я дерусь» — тут работать не будет. У тебя есть мечта? Только бери помасштабнее мечту, а не купить себе новую сумочку. Король Лев? Ты сейчас самодостаточна и тебе выбирать, берешь кого с собой в компанию или нет. Но тоже подумай: тебе нахлебник нужен? Думаю — нет. Вот, и реши для себя устроят тебя отношения из разряда «приятное время провождение вместе здесь и сейчас». Мыслей о том, как будем жить дальше — упаси Боже! Одиночество тебе тоже может понравиться, в нем сейчас нет никакой опасности.

Дева — Туз Пентаклей

Девиз недели: Подарки бывают и судьбоносные!

Действия действиями, но приложить труда придется. Считай, Фортуна решила тебе помочь. С появлением Туза Пентаклей в жизнь приходит радость и позитив, а светлых событий в жизни становится больше. И потом не зря же это Туз Пентаклей, а эта карта в первую очередь о земных благах. Вы, как раз друг друга поймете, ты у нас девушка тоже земная, я в смысле практичная. Ты долго что-то химичила, химичила и вот, оно Алхимическое Золото, так еще называют эту карту. Есть возможность приобрести то, чего давно хотелось, но никак не получалось. Будь практична и реалистична, Туз Пентаклей земная стихия, ему нужна конкретика. С такой «белой полосой» в жизни можно замахнуться и на что-то очень весомое, например, приобретение жилья. Я надеюсь, ты поняла, используй этот благоприятный шанс по максимуму. Не сиди на месте, осуществляй свои мечты и реализуй давно задуманные планы, применяй на практике полученные возможности. На работе открываются перспективы отличного заработка и щедрые премии, есть вероятность успешных проектов. Тратить деньги можно, но с умом, не каждый день выпадает Туз Пентаклей. Я люблю говорить об энергии денег и вообще об энергии. Настал момент серьезным перспективам совместной жизни для тебя. Если были сложности, то наступает период обновления чувств, счастливые моменты возвращаются и могут подвести к новому витку твоих отношений и пониманию ценности друг друга. Береги эти моменты и сможешь услышать заветные слова.

Весы — 2 Кубков

Девиз недели: Удовольствия для того и нужны, чтобы «удовольствоваться»!

Первое, что приходит на ум, глядя на двух с кубками — романтичное свидание при свечах. Тебе повезло, обожаемая многими 2 Кубков, выпала и тебе. «Мосты сожжены», черты подведены, точки поставлены, теперь можно и «это дело отметить». Судя по всему, на прошлой неделе, ты прислушалась к моему совету. Когда появляется эта карта, ты можешь ожидать от жизни все, что угодно, но связано оно все равно будет с зарождением долгой и крепкой дружбы или любви. Не важно, будут ли это отношения между мужчиной и женщиной или другом (подругой). В любом случае, отношения между вами будут прочными, чистыми и честными. А если все же речь идет о принце, то открой свое сердце и приготовься к встрече новой любви. Помни, полюбишь себя, тебя полюбят и окружающие, для них становишься привлекательней и желанней. Чем ты более искренна, тем на более глубокий энергетический обмен или эмоциональный обмен, ты можешь рассчитывать. Если запланировала поездку к родственникам, тебя ждет теплый радушный прием. Деловые переговоры или встреча? Принесет полное удовлетворение и обоюдную договоренность по всем вопросам. Теперь о мужчине или муже — Отлично! И тут полная идиллия, он понимает тебя с полуслова, ты его — период такой ванильно-сладкий. Но совет от карты все же есть — не стоит жертвовать собой ради других, задумайся о собственных потребностях.

Скорпион — Король Пентаклей

Девиз недели: Стабильность тоже иногда нужна, а иногда и просто необходима! За Рыцарем пожаловал сам Царь, точнее Король, да еще и Монет. Все короли хороши, но этот особенно хорош. Традиционно Короля Пентаклей считают самым счастливым и довольным из Королей. Сразу видно, что перед нами не просто уважаемый человек, но еще и состоятельный. Эмоции были, движение началось, а теперь надо направить свою энергию на развитие долговременных проектов. Такой совет дает эта карта — упорядочивай результаты своей деятельности и тогда твоя прибыль будет работать, и приносить новые доходы. Поработай над собой, необходимо быть дальновидной, но не жадной. Все хорошо в меру. Подчеркни то, что есть у тебя и начинай работать. Эта неделя очень удачна для тебя во всем, за что не возьмешься к чему не прикоснешься. Главное включать голову, а не эмоции, четко управлять материальными ресурсами, не пускать вопрос на самотек. И помни: Жадность и Лицемерие тебе не подруги, они те «тормоза» которые мешают двигаться вперед. С Королями и Королевичами все позитивненько и тут полная гармония.

Стрелец — Паж Кубков

Девиз недели: Свежие новости — новые эмоции и чувства! Кубки и снова Кубки. Паж Кубков всегда несет радость и вызывает яркий эмоциональный отклик. И совсем неважно, с какой именно сферой жизни будет связано это переживание. Главное, что сердцу будет тепло, а душе светло и радостно. Здесь не поспоришь, неделя тебя ждет интересная! С такими событиями, которые могут присутствовать в твоей жизни, можно приключенческий роман написать. Ты или сама займись сочинительством или предложи кому. Кстати, искренняя душевная радость продлевает жизнь — не забывай об этом. Поэтому отбрось все сомнения и вперед к свершениям и принятию предложений. Предложения? Ты не ослышалась, но об этом чуть позже. Еще раз вернемся к эмоциям, эмоции — это хорошо, но будь с ними осторожна, об этом карта предупреждает. Теперь давай все же разберемся с предложением… Не отрицаю, предложение будет, но в какой сфере -«информация к размышлению». Тебя какая сфера больше интересует? Предложение о новой работе ждешь? Интересное предложение от деловых партнеров? А новый проект? А предложение «руки и сердца» интересует? Последнее, готово сбыться, но, в том случае, если жених имеется. А так от предложенной встречи прогуляться по парку не отказывайся. В любом случае неделя тебя впечатлит: новыми перспективами и идеями, позитивными эмоциями и яркими моментами жизни. По‑моему, неплохо.

Козерог — 2 Пентаклей

Девиз недели: Ребячество не порок!

Такое временами случается, был Король, а теперь Шут. А я мне нравится эта карта Легкомысленности. Иногда необходимо сменить амплуа, а то можно услышать о себе крылатое выражение: «Вам ваша сложность идет как Соеву пенсне». На этой неделе, тебе предстоит сразу действовать в нескольких направлениях. Ты будешь похожа на жонглера, который одновременно манипулирует несколькими булавами, а с тобой еще хлещи — ты еще и на канате. Поэтому ищи равновесия в этой сложившейся ситуации и не переживай. Ты тот человек, который со всей этой неразберихой вполне справится (ловкое жонглирование). Не торопись пугаться, может это будет всего лишь новость, которая вызовет такую суету, а по итогу надо будет выбрать что-то из двух вариантов. А вот, в смысле отношений тоже не все безнадежно, но и не очень оптимистично. Отнесись к этому философски и скажи сама себе: «получится — хорошо, не получится, ну, что же пойду дальше». Это время не для серьезных отношений, флирт, так флирт — помогает не закиснуть, бурные авантюрные встречи — разогреют кровь. Да, и ладно, наслаждайся моментом. Поверь, они не принесут боли, останутся в воспоминаниях как яркие, веселые приключения.

Водолей — 7 Кубков

Девиз недели: Самоустранение — лучшее на этой неделе.

Одна 7 сменила другую. Время стараний сменилось временем эмоций, период иллюзий для тебя еще не закончился. 7 Чаш не самая ожидаемая карта, ни кому неохота находиться в царстве иллюзий. На этой неделе тебя ждут искушения, причем в разных сферах твоей жизни. Независимо от того, ожидаешь ли ты удовольствий или материальных благ, увы, ты скоро поймешь, что строила замок из песка. Замок может, получился и красивый, но набежала волна, и замок растворился в воде. Ты можешь почувствовать, что потеряла ясность своих целей, не можешь отличить, что правильно делать, а что — нет. Это и есть магия иллюзий, магия 7 Чаш. Что с этим делать? Самый лучший вариант — самоустраниться на некоторое время, отступить чуть назад и подождать, пусть иллюзии рассеяться «как утренний туман», пока ситуация для тебя не проясниться. Сама понимаешь, что с мужчинами та же иллюзорность. Ты хочешь одно, представляешь это, а на деле оказывается совсем другое. Еще раз повторю — самоустранись на этой неделе, подожди лучших времен.

Рыбы — Король Мечей

Девиз недели: Устремляйся, вдохновляйся главное двигайся! Приветствуй Короля Мечей! На прошлой неделе у тебя была Королева Мечей, к ней в пару пожаловал Король! Твои мысли прошлой недели должны бы трансформироваться в состояние вдохновленности к какими-то новыми серьезными идеями и устремленности к новым целям. Если ты именно так себе и ощущаешь, тебе повезло, значит, ты смогла найти того «банщика по чистке кармы». Поэтому ты сейчас имеешь способность принимать трудные решения. Появление этой карты может говорить о том, что ты как раз и столкнулась с необходимостью принятия такого решения, которое должно опираться на логику, факты или принципы. Как это поможет? Решение проблем чисто аналитически, силой ума. Представляешь, ты только подумала, как решить проблему, а ее уже нет. Вот, она сила мысли! А вот в финансах присутствует необходимость жестких просчитанных решений, эта сфера твоей жизни требует внимательности. Тогда она несет прибыль от дел, связанных с информационными технологиями, средствами связи и сообщения. Электронная коммерция. Интеллектуальный капитал. Давай на этой неделе не заострять внимание на Короле, ты слишком привередлива на этой неделе, готова искать мелкие изъяны и слабости. А он первую очередь Король, какой ни какой, но Король. Это не лучшая карта для отношений — Король Мечей. В отношениях часто хороша некоторая дымка, а тут у тебя не глаза — рентген! Если тебе, конечно, хочется поставить «жирную точку» в отношениях, то тогда давай — предъявляй рентген снимки и ставь диагноз.

Всем удачи и действуйте.

Фото: Shutterstock

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