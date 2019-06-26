Тарифы Трампа меняют ландшафт мировой торговли

На фото: президент США Дональд Трамп

Согласно официальным данным, в прошлом месяце импорт Китая из Японии, Южной Кореи и США резко упал в годовом выражении. Закупки из Штатов сократились на 27%, что, по сути, неудивительно, учитывая активный обмен тарифами между странами, который продолжается уже почти год. Однако снижение объемов импорта из Японии и Южной Кореи на 16% и 18% соответственно — повод задуматься о более масштабном эффекте от тарифных войн Трампа.

Эти данные иллюстрируют причину, по которой торговля будет во главе повестки дня на саммите «Большой двадцатки» на этой неделе. Основное внимание будет направлено на потенциальное возобновление переговоров между Трампом и Си, но и лидерам других стран есть, о чем беспокоиться.

Мировая торговля «терпит удар со стороны новых торговых ограничений на исторически высоком уровне», сказал в докладе глава Всемирной торговой организации Роберто Азеведо. Отчет организации указал на рост протекционизма в странах G20.

«Это будет иметь последствия в виде повышенной неопределенности, сокращении инвестиций и замедления роста торговли», — добавил Азеведо.

Анализ, опубликованный в начале недели Bloomberg Economics, показал, что 10 тысяч категорий китайских товаров, затронутых тарифами, привели к 26%-ному снижению объемов экспорта в США в первом квартале.

Эти данные были зафиксированы до недавнего провала в переговорах и увеличения с 10 мая тарифов с 10% до 25% на товары стоимостью $200 млрд. Также Трамп пригрозил обложить пошлинами товары еще на $300 млрд.

Ежемесячные данные по торговле весьма волатильны. Однако в майских данных по китайскому импорту главный экономист ВТО Роберт Купман видит свидетельство того, что торговые войны Трампа затрагивают не только цепочки поставок, но и вредят мировой экономике.

Такие крупные экономики, как ЕС, Китай и США, замедляются по разным причинам, от Брекзита и снижения активности в промышленном секторе КНР до угасания эффекта от снижения налогов в Штатах.

Усугубляет ситуацию рост неопределенности в отношении перспектив мировой экономики и торговли, что в свою очередь подрывает инвестиции, предупреждает Купман. Также есть прямой эффект от тарифов для бизнеса. Каждый негативный фактор подкрепляется друг другом, что влечет перемены в глобальной экономике.

Торговый баланс

Трамп и его помощники настаивают на том, что давление на Китай и угрозы в отношении других стран, включая ЕС и Японию, нацелены на восстановление баланса экономических отношений Америки.

По их словам, эти действия не имеют ничего общего с замедлением мировой экономики, тога как институты, в том числе МВФ, называют эскалацию торговых конфликтов главным риском.

«Ни на секунду не поверю в то, что то, что мы делаем, оказывает негативное влияние на экономический рост. Экономики многих других стран замедляются, и это не связано с торговлей и нашими действиями, на мой взгляд», — подчеркнул торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Что говорят экономисты

«Экономика США уже страдает от китайских тарифов, которые ударили по продажам сельскохозяйственной продукции. Невозможность заполнить брешь, образовавшуюся из-за китайских товаров, предполагает второй удар по промышленному сектору», — полагает аналитик Том Орлик.

Робин Брукс, главный экономист Института международных финансов, считает, что еще слишком рано винить участников торговой войны в изменении экономических трендов. Такие страны, как Германия, которая ощущает на себе негативное влияние со стороны Брекзита и замедления роста ВВП Турции, сталкиваются со специфическими движущими силами. Данные показывают, что снижение экспорта из Японии и Южной Кореи в Китай отражают «нормальные взлеты и подъемы в глобальной промышленности».

Такие экономисты, как Купман, считают, что сложно оценить масштабы влияния действий Трампа на замедление роста, но нет никаких сомнений в том, что они воздействуют на глобальные потоки. Другими словами, Трамп, скорее, способствует глобализации, нежели наоборот.

Вместо внутреннего развития производство утекает в другие страны. Свежий анализ Bloomberg показал, что в первом квартале экспорт из Тайваня в США вырос почти на 30% в годовом выражении, тогда как продажи из Южной Кореи в Штаты увеличились на 17%. В случае с Вьетнамом подъем составил 27%.

Важно отметить, что Китай не оставляет выпады Трампа без ответа. Аналитики Института Петерсона отмечают, что несмотря на ответные меры в виде повышения пошлин на импорт американских товаров, Пекин снизил тарифы на товары из других стран.

Таким образом, каким бы ни был исход переговоров Трампа и Си на предстоящем саммите, очевидно, что изначально невинные царапины могут оставить глубокие шрамы на мировой экономике.

«Даже если стороны заключат соглашение на саммите G20, мы, возможно, недооцениваем ущерб, который уже был нанесен торговой войной планированию капитальных расходов и настроениям в корпоративном секторе», — резюмировал главный экономист Deutsche Bank Торстен Слок.

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