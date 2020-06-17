Тарас Мороз из «Молоко від фермера» и Юрий Прус, AFA

В четверг, 18 июня, в 17:00 на Fb-странице Delo.ua пройдет прямой эфир в рамках спецпроекта «МСБ vs коронакризис: идеи в дело», организованного Delo.ua и Офисом развития МСП при Министерстве экономики. Представляем участников завтрашнего Anticrisis business-talks.

Тарас Мороз, основатель и СЕО сети магазинов «Молоко від фермера»

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Тарас Мороз частном бизнесе 20 лет. Начинал как основатель и директор мебельного производства Mebleff, а также компании по производству кожгалантерейных изделий «Валента», которая стала партнером компании Nokia и имела представительство в Голландии и ряде стран СНГ. С 2010 года стал развивать торгово-производственную сеть «Молоко від фермера», так как на тот момент на рынке было мало компаний, которые предлагали натуральные продукты отечественного производства.

«Молоко від Фермера» — торгово-производственная сеть, которая специализируется на производстве натуральных, экологически чистых продуктов. Компания представляет собой фуд-бренд с собственными стандартами качества и чувствительным отношением к потребностям потребителя. На данный момент ассортимент насчитывает 250 единиц. Ключевые продукты — молоко и йогурты с натуральными фруктовыми наполнителями, запеканки и мороженое. В активе компании 70 магазинов в Киеве, Ирпене, Одессе, Кривом Роге.

Есть ли у компании своя сеть поставщиков? Какие требования к ним?

— Большинство продуктов компания создает самостоятельно на базе современных хозяйств Киевской области Белоцерковского района. Некоторые продукты, например, козьи сыры предоставляют партнеры, семейные бизнесы и фермерские предприятия, близкие нам по философии и отношению к качеству продукта. С расширением географии магазинов изменится и география подрядчиков. Безусловно, мы сосредоточены на качестве продукта, но его транспортировка и соблюдение стандартов хранения являются также крайне важными аспектами для сохранения вкусовых характеристик.

Что изменилось в вашей работе в карантин? Какие действия ввели в компании, кроме гигиенических норм и требований?

— Наши магазины были открыты все время. В первую очередь, мы снизили цену на цельное молоко до 19,6 грн за килограмм (наше молоко натуральное, обладает высокой плотностью и поэтому цена рассчитывается на килограмм, а не на литр). Конечно, придерживались всех санитарных норм и требований МОЗ Украины. В помещении могли находиться одновременно до трех человек, продавцы были обеспечены средствами защиты, во всех магазинах были санитайзеры. Производство работало в штатном расписании, а бэк-ап офис в удаленном режиме.

Запустили собственную систему доставки продуктов в тех частях города, где на это был запрос и начали сотрудничество с сервисом Glovo.

И в тоже время мы продолжали открывать магазины. За карантин мы открыли 18 магазинов. В том числе, наш первый — в Кривом Роге, а в Киеве на Подоле — магазин нового формата, объединяющий, собственно, магазин и городское кафе с большой летней площадкой. В период ослабления карантинных мер у нас намечены открытия второго магазина в Ирпене и пятого в Одессе. До конца года мы планируем открыть 100 магазинов и приближаемся к этой цели.

Что изменилось с ослаблением карантинных мер?

— Бэкап-отдел вернулся в офис. И как я выше сказал, открыли магазин+кафе с летней площадкой на Подоле, на Спасской 5.

Какие новые решения или сервисы начали использовать во время карантина?

— Мы присоединились к созданию приложения, которое помогает выявить риск распространения коронавирусной инфекции. Этот app мы передали клинической больнице Феофания для дальнейших исследований.

Ваши прогнозы ситуации на рынке продуктов питания, в том числе молочной продукции, на ближайшие полгода?

— Когда-то был риск дефицита натурального молока, но эту стадию мы успешно преодолели. Как будут развиваться события дальше — покажет, в первую очередь, ситуация вокруг пандемии.

Пострадает ли оффлайн-продажа продуктов после карантина?

— Мы не заметили сильных колебаний в продажах в период карантина и не думаем, что они упадут. Потребность же в натуральных продуктах только растет.

Какие меры или реформы необходимы для развития индустрии?

— Для развития индустрии нужна здоровая рыночная экономика, со спросом и предложением, с конкуренцией и развитием.

Что можете порекомендовать другим предпринимателям?

— Используйте кризис как возможность!

Ключевым инвестором экономики могут стать сами граждане

Юрий Прус, основатель и собственник Р2Р компании Advance Finance Alliance (AFA), эксперт в вопросах управления капиталом и финансов для бизнеса

Основатель и собственник Р2Р компании Advance Finance Alliance (AFA). Эксперт в вопросах безрискового управления капиталом и грамотном построении финансовых отношений между людьми. Более 10 лет развивает сферу небанковского финансирования бизнеса.

Компания AFA основана в 2009 году. Миссия компании — создавать надежный пассивный доход для частного инвестора, а также развивать малый и средний бизнес

Какие сервисы вы предлагаете для малого и среднего бизнеса?

— Для инвестора — получение безрискового пассивного дохода с гарантийным обеспечением в виде ликвидной недвижимости. Для заемщика — получение гибкой кредитной линии

В чем уникальность или особенность сервиса?

— Предприниматель может получить гибкое финансирование в течение двух-трех дней без лишних документов и проверок.

Что изменили в работе компании во время карантина?

— Изменили маркетинговую стратегию компании.

Ваш прогноз для рынка финансовых услуг?

— Чтобы оживить экономику, необходимо влить денежные средства в виде инвестиций в создание, перезапуск и масштабирование предприятий малого и среднего бизнеса. Государство вместе с банковской системой, как бы нам не хотелось, эту функцию выполнить не способны. Последнее яркое подтверждение этому — программа кредитования бизнеса «5-7-9». Воспользоваться этой программой было практически невозможно и до кризиса. Сегодня — тем более. Так что доступ к ресурсу банков фактически заблокирован.

В сухом остатке: с одной стороны в экономической системе Украины есть огромное количество инициативных предпринимателей, которые остро нуждаются в ресурсах, чтобы создать и товары, и услуги, и рабочие места. С другой стороны, есть значительный капитал на руках у граждан, для которых необходимо создать привлекательные и надежные инвестиционные возможности.

Как объединить эти две силы, способные поднять национальную экономику? В западных развитых странах на этот вопрос уже есть готовый ответ в виде сектора небанковского финансирования. Все популярнее становится понятие «краудинвестинг», где с одной стороны — множество граждан с деньгами, а с другой — предприниматели с идеями. Эффективное взаимодействие этих двух сторон обеспечивается на горизонтальном уровне посредниками — сервисными компаниями-арбитрами.

Подобные компании позволяют малому и среднему бизнесу получить доступ к частным кредитам на более выгодных и гибких условиях, чем предлагают банки. С другой стороны, обычные граждане, у которых деньги «завалялись под подушкой», могут попробовать себя в новой роли инвесторов со значительно более высокой степенью безопасности, чем частный заем «другу на бизнес».

Именно сейчас, после пандемии COVID-19, наступает то время, когда для спасения экономики Украины не стоит уповать на государство, МВФ. Сами граждане могут выступить ключевым инвестором и двигателем развития экономики. Необходимо только взяться за развитие небанковского финансового сектора и начать строить новые горизонтальные системы привлечения инвестиций.

Присоединяйтесь к прямому эфиру 18 июня в 17:00 на Facebook-странице Delo.ua!

Хотите сами рассказать о том, как меняете свой бизнес в кризис, или получить профессиональные рекомендации, как адаптировать его к посткарантинной ситуации — пишите куратору проекта Елене Гладских на [email protected] или оставьте свой вопрос по ссылке.





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