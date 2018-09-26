Танк на переходный период: Какой будет очередная модернизация Т-64

Советские танки Т-64 является своеобразным «железным запасом» украинской армии — тем материалом, из которого уже сделали и еще сделают не одну модель современной бронетехники

Мы продолжаем отслеживать ситуацию вокруг войны в Донбассе. В последнее время вновь стало больше разговоров на танковую тему. Сводятся они преимущественно к тому, что «Оплот» — это хорошо, но дорого, «Ятаган» — еще лучше, но вопрос хоть и недалекого, но все же будущего, а вот старый добрый Т-64 со складов никуда не делся и отказываться от такой «сырья» было бы преступным расточительством.

Как известно, после распада СССР Украина унаследовала 2345 танков Т-64 различных модификаций. Правда, большинство из них не соответствовала даже тогдашним требованиям, также недостаток финансирования не давал возможности заменить их новыми танками, пишет «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

В таких условиях единственной возможностью существенно повысить боеспособность войск стала капитальная модернизация техники, чем и занялись отечественные специалисты почти сразу. Наиболее удачной версией модернизированного Т-64 стал Объект 447АМ-1 (Т-64У), впервые публично продемонстрированный во время парада в честь Дня независимости 24 августа 1999 года и позже принятый на вооружение ВСУ под названием Т-64БМ «Булат» . И до недавнего времени было принято считать, что «Булат» и является вершиной модернизации — тем максимумом, который можно выжать из Т-64.

Но боевые действия на Донбассе показали, что наряду с преимуществами (высокий уровень защиты экипажа за счет улучшенной брони), он имеет и серьезные недостатки: даже новый модернизированный двигатель был слишком слабым для его массы, которая значительно выросла за счет наращивания брони (с 39 то 45 тонн).

Еще одним минусом танков Т-64 и, как следствие, их модификаций является относительная сложность в эксплуатации — по словам начальника Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майора Юрия Мельника, танки серии Т-84 (в том числе «Оплот») осваиваются новыми экипажами танкистов значительно быстрее, чем Т-64. Но это уже тема другого разговора.

Итак, учитывая все факторы, в 2017 году было объявлено, что танки «Булат» будут переданы в резерв. Даже шли разговоры о том, чтобы заменить их танками Т-72АМТ — модернизированной версией основного боевого танка Т-72А, которые с началом войны начали массово расконсервировать. Однако, дальше прототипа дело не продвинулось (или этот проект продвигается в условиях секретности).

Начиная с 2017-го года на вооружение ВСУ массово начали поступать танки БМ «Оплот», которые официально были провозглашены будущим украинских танковых войск. Однако, несмотря на все преимущества «Оплот», они также имеют один серьезный недостаток — большую стоимость. Один «Оплот» обходится налогоплательщикам в сумму около 5 млн долларов, тогда как один «Булат» — около 1 млн долларов.

Такая разница объясняется тем, что производить «Оплот» приходится с нуля, в отличие от тех же БМ «Булат», основой для которых законсервированные старые Т-64. А на сегодня после всех потерь, модернизаций и реинкарнаций в рядах ВСУ находится 710 единиц различных модификаций Т-64 (Т-64Б, Т-64БВ, Т-64БМ). То есть, «сырья» для дальнейших модификаций более чем достаточно.

Собственно, курс на дальнейшую модернизацию Т-64 подтвердил в интервью журналу «Народная Армия» начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник. Однако он отметил, что ставка будет делаться не на Т-64БМ «Булат», а на Т-64БВ, который имеет «достаточно большой потенциал модернизации».

«Сегодня в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. Морозова осуществляют опытно-конструкторские разработки, и в следующем году мы будем иметь машину, которая по своим боевым свойствам превысит свойства танка» Булат «и по защищенности, и по подвижности. Работы происходят комплексным методом — по подвижности, совершенствованию моторно-трансмиссионного отделения, систем связи, навигации, системы управления вооружением. Главная задача модернизации — изготовить за незначительные средства и короткое время надежный образец», — приоткрыл занавес Юрий Мельник.

Кстати, еще год назад сообщалось, что танки Т-64БВ получили новые прицелы ночного видения ТПН-1-ТБО (производитель — «Тримен-Украина» и UaRpa) для всех членов экипажа: командира, наводчика и механика-водителя. При этом приборы командира и наводчика интегрированы в систему управления огнем, обеспечивая обнаружение, распознавание и уничтожение врага на расстоянии более 1,5 км. Кроме того, были установлены системы спутниковой навигации от госпредприятия «Оризон-Навигация» и новые цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ» с дальностью действия до 70 км.

Что касается бронезащиты, то здесь возможны сюрпризы. Танк Т-64БВ оборудован динамической защитой «Контакт», который считается достаточно устаревшей на фоне динамической защиты «Нож» у «Булата» и «Дуплет» у «Оплот». Здесь стоит напомнить, что именно динамическая защита «Нож» является едва ли не главным достоинством танков Т-64БМ «Булат» — свою эффективность он не раз доказывал в боях, выдерживая прямые попадания танковых и противотанковых снарядов. Ну а «Дуплет» является модернизированной версией «Ножа».

Вполне логично предположить, что на модернизированные Т-64БВ ляжет «Нож», однако возможны и более современные разработки, на которые в начале года намекали в Государственном предприятии «Базовый центр критических технологий» Микротек «(разработчик» Ножа»и» Дуплета»).

Что касается едва ли не главной проблемы — тяговой мощности танка, то сейчас точной информации нет. Но можно предположить, что дело движется в одном из двух направлений: либо ведется разработка нового отечественного двигателя, или подбирается импортный аналог. Тем более, что есть успешный опыт использования дизельных двигателей немецкой фирмы Deutz на легкой бронетехнике (как БМП, так и БТР) в качестве российского импортозамещения. И хотя фирма Deutz не выпускает двигатели для тяжелых танков, на западных рынках есть другие — дизельный MTU MB 873, например, который стоит на немецких танках Leopard.

Как бы там ни было, а уже в 2019 году нам обещают представить новую современную модернизированную версию танка Т-64БВ, которая призвана будет взять на себя основную тяжесть войны в период полного перехода с танков Т-64 на танки БМ «Оплот». А переход этот, судя по всему, затянется во времени.





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