Таможня запустила портал открытых данных, где есть информация о жалобах на ее работу — Новости финансов

В планах таможни открыть данные по товарообороту, объемам налогооблагаемого импорта, таможенным поступлениям в госбюджет.

Таможенная служба открыла данные о жалобах на ее работу / фото УНИАН

Государственная таможенная служба Украины сегодня запустила в тестовом режиме интерактивный портал открытых данных, в котором отображается информация о работе таможен, в частности, сейчас работает первое приложение, которое показывает данные работы ведомства с жалобами.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, в онлайн-режиме можно увидеть количество жалоб, которые поступают на таможню, среднее время их обработки, оценку по результатам обработки жалоб и процент довольных ответом клиентов таможни.

«Пользователи могут отслеживать информацию о работе таможни по дате, статусу, коду таможни, пункту пропуска и тому подобное. Вся информация является интерактивной и отражена в удобном статистическом виде. Найти нужную информацию можно в несколько кликов», — отмечается в сообщении.

Также планируется запустить еще несколько разделов, в частности, товарные группы, которые Украина импортирует и экспортирует; товарооборот Украины с другими странами; сальдо внешней торговли; объем налогооблагаемого импорта в разрезе пошлины, акциза, НДС; налоговая нагрузка на один доллар; поступления в госбюджет от таможни в долларах и гривне.

Отмечается, что проект стал возможным благодаря поддержке Программы американского агентства по международному развитию USAID «Конкурентоспособная экономика Украины».

Как написал на своей странице в сети Facebook глава ведомства Максим Нефедов, запуск портала открытых данных стал возможным благодаря принятому парламентом закону, позволяющему таможне открывать обезличенные данные из своей таможенной базы.

«Это не только открытость и подотчетность, но и инструмент управления для команды Новой таможни. Сейчас конкретная аналитика готовится по запросу, это занимает пару часов, а разные департаменты еще и имеют разные взгляды относительно методологии. Итак, сегодня первый шаг — открываем информацию по системе жалоб, которую запустили в прошлом году», — отметил Нефедов.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная таможенная служба Украины сообщила о планах ежедневно отчитываться обо всех зафиксированных случаях контрабанды и нарушениях таможенных правил на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Таможенные поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7,4% — до 14,6 млрд долл.

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