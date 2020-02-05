Таможня ежедневно перечисляет в бюджет около миллиарда (инфографика) — Минфин

Каждый рабочий день с начала 2020-го года Государственная таможенная служба перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен. Об этом написал глава таможни Максим Нефьодов в фейсбуке.

Нефьодов о поступлениях

Поступления в госбюджет происходят не смотря на снижение импорта.

«В январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, налогооблагаемый импорт уменьшился на 5,3% с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн.

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При этом Украина продолжает уменьшать ставки пошлины на товары европейского происхождения в рамках выполнения Соглашения об Ассоциации с ЕС (с этого года среднеарифметическая ставка пошлины составляет 0,459%) и таможня предоставляет соответствующие преференции украинским импортерам», — пишет Нефьодов.

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В сравнении с январем 2019-го, в этом месяце стоимость налогооблагаемого импорта выросла на 6%.

По его словам, укрепление гривны и падение цен на сырьевые товары не способствовали выполнению бюджетной росписи на январь, однако таможня ожидает оживления внешнеэкономической активности в феврале — и соответствующий рост поступлений в государственный бюджет.

«Как видите из графика, мы имели очень слабое начало года даже для января (все перепраздновали), но дальше приличные темпы роста. Например, вчера ежедневные сборы достигли уже 2,1 млрд грн! Поэтому панику, которую разносят некоторые „доброжелатели-минимизаторы“, можете не раздувать», — резюмирует Нефьодов.

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Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 миллиарда гривен, что на 17,1%, или на 66,7 миллиарда гривен, больше, чем в 2018 году.

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